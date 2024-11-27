Женщина "юридически не существует" и не может работать и получить паспорт: почему так произошло

Она родилась в британском городе, но не может получить документы, подтверждающие это.

Британская женщина рассказала о своей "постоянной травме" после того, как узнала, что она никогда не была зарегистрирована при рождении.

Об этом пишет LADbible.

Хотя Кейтлин Уолтон родилась в Гейтсхеде в 1997 году, правительство классифицирует ее как иммигрантку, поскольку нет юридических доказательств того, что она родилась в Великобритании.

26-летняя девушка рассказала, что ее мама родила ее дома без посторонней помощи, а это значит, что Кейтлин никогда не получала свидетельства о рождении, о чем она узнала только когда переехала.

С тех пор отсутствие свидетельства о рождении означает, что она не может получить номер национального страхования, водительские права или паспорт, а это значит, что она не может найти работу.

Кейтлин в детстве / Фото: SWNS

В 2019 году женщина попыталась подать заявление на получение паспорта, но ей сказали, что для этого нужно предоставить документы с датой и местом рождения, которых у нее не было.

Хотя существует процедура поздней регистрации рождения, Кейтлин сказала, что не может ею воспользоваться, поскольку в паспортном столе ей сказали, что нужно "квалифицированное лицо, которое может прийти в ЗАГС, чтобы предоставить информацию для регистрации рождения и подписать актовую запись".

Поскольку она больше не общается со своей матерью, это определенная проблема. Она смогла открыть банковский счет только при поддержке тети и двоюродной сестры, которые должны ее содержать, поскольку она не может доказать, что имеет право работать в Великобритании.

Она сказала: "Я просто хочу иметь возможность работать и жить нормальной жизнью, но пока что, если я умру, меня не смогут отследить. Постоянная травма от того, что я фактически не существую, была ужасной".

Она добавила, что "все начало разворачиваться", когда она ушла из дома в возрасте 18 лет и была вынуждена жить с тетей, поскольку у нее "не было возможности доказать свое существование".

Кейтлин Уолтон / Фото: SWNS

Пытаясь доказать свое законное существование, она провела шесть часов в поисках записей в больнице Королевы Елизаветы в Гейтсхеде, но не нашла ни одной записи о своем рождении там. Поиск записей о рождении в больницах по всей стране также ничего не давал, и не было никаких документов, которые бы подтвердили ее существование, пока она не достигнет трех лет.

"Я чувствую себя совершенно невидимой — я не могла понять, почему моя мать прятала меня в течение первых лет, но, похоже, она это делала", — сказала Кейтлин, добавив, что "такое ощущение, будто ее стерли с лица земли".

В Министерстве внутренних дел ей ответили, что не могут помочь, поскольку нет никаких записей о том, что она гражданка Великобритании, а в Генеральном реестре и Совете Гейтсхеда не знают, как помочь ей в этом деле.

Она больше не контактирует со своими родителями или двумя братьями и сестрами, которые, по ее мнению, также не были зарегистрированы при рождении, и сказала: "Я даже не знаю, куда бы я пошла, если бы что-нибудь случилось с тетей".

Спикер Министерства внутренних дел поделился: "Свидетельство о рождении является ключевым документом, необходимым для получения британского паспорта. Однако если кто-то не может зарегистрировать свое рождение, это не помешает ему успешно подать заявление. После получения паспорта его можно использовать в качестве удостоверения личности, например, для получения водительских прав или для подтверждения права на работу в Великобритании.

Напомним, мужчина, которого правительство несправедливо объявило мертвым, прибег к преступлению, чтобы доказать, что он жив.

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