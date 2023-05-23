Женщина забеременела дважды за 28 дней и родила обоих детей одновременно: как так произошло (фото)

"Суперфертильная" мама зачала второго ребенка всего лишь через четыре недели после того, как забеременела первым, и она не осознавала этого до тех пор, пока не родились младенцы.

Об этом пишет nypost.com.

30-летняя Софи Смолл родила дочерей Холли и Дарси в августе в 2020 году, сначала считая, что девочки - близнецы.

Однако акушеры были озадачены разным размером младенцев: Дарси весила 2 кг, а родившаяся второй Холли весила 2,7 кг.

Софи Смолл с детьми / Фото: nypost.com

Позже врачи установили, что девочки на самом деле были зачаты с разницей в месяц из-за суперфетации — явления, когда вторая беременность наступает вскоре после первой.

По данным клиники Кливленда, "суперфетация у людей настолько редка, что подтверждено только около 10 случаев".

Суперфетация у людей настолько редка, что подтверждено только около 10 случаев / Фото: nypost.com

"Они настолько уникальны, что когда они происходят, они часто попадают в заголовки. Вероятность того, что на вас повлияет суперфетация, близка к нулю", — отметили медики.

В клинике утверждают, что в организме беременной женщины происходят "гормональные изменения, из-за которых практически невозможно забеременеть, пока оплодотворенная яйцеклетка (эмбрион) уже растет внутри матки".

Смолл, являющаяся одной из немногих женщин, переживших это явление, рассказала, что ее беременность была "ужасной". Она страдала от сильной утренней тошноты и была госпитализирована восемь раз за семь недель.

Холли и Дарси / Фото: nypost.com

"Я вынашивала двоих детей, которые росли на разных стадиях, но мы этого не знали. Они не могли понять, почему я такая больная. Я ждала близнецов, но одна была больше другой. У них были свои собственные мешочки и плаценты, поэтому они могли питаться, когда хотели. Но врачи не могли понять, почему одна девочка была больше", — рассказала она.

Лишь после того, как девочки родились с такими разными размерами, медики провели тесты и определили, что младенцы совсем не близнецы.

"Дарси была 32-недельным ребенком, а Холли – 36-недельным", — поделилась Смолл.

Она также поделилась, что другие даже не верят, что девочки связаны между собой из-за их разной внешности и характера.

Софи Смолл с детьми / Фото: nypost.com

"У Холли светлые волосы, большие красивые голубые глаза, и она хочет быть принцессой или жокеем", — объяснила мама. "Волосы Дарси мышиного каштанового цвета, она сорванец и хочет стать машинисткой поезда, когда вырастет".

Смолл говорит, что знала, что она "очень плодородна" из-за того, как быстро она зачала Оскара, и считает, что у нее снова произошла овуляция, когда она уже была беременна Холли.

Холли родилась с церебральным параличом, поражающим правую сторону ее тела, и неясно, является ли это состояние результатом гиперфетации. Между тем слизистая желудка Дарси не развилась должным образом во время ее рождения, учитывая, что она появилась на свет преждевременно на 32 неделе.

Софи Смолл с детьми / Фото: nypost.com

Первые несколько месяцев жизни своих дочерей женщина провела в больницах и вне, но заявила, что сейчас они "цветут".

"Они очень озорные, веселые маленькие девочки. Я не подозревала, что ждет их в будущем, когда они родятся. Это было так сложно, но мы так счастливы, что они у нас есть", — добавила гордая мамочка.

Напомним, женщина с двумя матками родила двойню. Врачи оценивали шансы на беременность от 1 до 50 миллионов.

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