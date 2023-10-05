Женщина забеременела дважды за неделю и родила троих детей: как так произошло (фото, видео)

Она была в шоке, когда узнала, что забеременела еще двумя малышами одновременно.

"Суперфертильная" мама забеременела дважды за неделю и родила троих детей одновременно.

В июле в 2020 году беременная девочкой Ди Мишель и ее жених Антонио Ливингстон были ошеломлены, обнаружив, что вскоре у них родится тройня.

"Беременность при суперфетации — это когда вы забеременели, будучи уже беременными", — объяснила 26-летняя Мишель, специалист по уходу за волосами из Питтсбурга, штат Пенсильвания, в своем откровении. "Это произошло со мной".

И пока она спокойно рассказывала свою необыкновенную историю аудитории из более чем 1,7 миллиона зрителей TikTok, мама многодетной семьи рассказала The Post, что плакала, как ребенок, узнав, что невольно зачала троих малышей.

"Я спросила: "Вы серьезно?" — сказала Мишель, которая зарыдала в объятиях любимого, узнав новость. "Мне пришлось увидеть это своими глазами. И, конечно, на УЗИ было трое малышей".

Ни она, ни 29-летний Ливингстон, профессиональный фотограф, не знали, что женщина может дважды забеременеть.

Беременная Ди Мишель с любимым / Фото: nypost.com

"Я узнала, что беременна, и подумала, что не смогу снова забеременеть", — призналась косметолог в своем виртуальном обращении, отметив, что не считает необходимым принимать профилактические меры, чтобы избежать бонусных детей. "Я буквально сказала: "Все будет хорошо, если мы не будем использовать контрацепцию".

Но беззаботная озорство ее и Ливингстона привели к неожиданному двойному удару.

"Через неделю я пошла в отделение неотложной помощи, потому что мне было очень больно", — рассказала Мишель. "Я думала, что у меня случился выкидыш. Но выяснилось, что моя матка росла так быстро, потому что там еще двое детей. Если это произошло со мной, это может произойти с кем угодно".

Ди Мишель с любимым и детьми / Фото: nypost.com

Хотя суперфетация у людей встречается крайне редко – согласно отчету Кливлендской клиники за 2023 год, подтвержденных случаев всего 10 – это не совсем редкое явление.

Но Мишель, у которой недавно родился мальчик, рассказала, что вынашивание тройни – это увлекательное, хоть и дикое путешествие.

"Мне нравится воспитывать своих девочек", — восхищалась она, отмечая, что ее маленькие дамы в последнее время стали говорить ей и Ливингстону "Нет!" в унисон. "Их личности расцветают, они так хорошо ведут себя и совершенно любят друг друга".

Однако Мишель призывает других: "Будьте осторожны и не удивляйтесь, если это произойдет с вами".

Напомним, ранее женщина рассказала, что забеременела дважды за 28 дней и родила обоих детей одновременно. Дочери Холли и Дарси появились на свет в августе в 2020 году.

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