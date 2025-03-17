Женщина забеременела от бывшего своей дочери: то, что произошло потом, еще больше унизило ее

Иногда жизнь подбрасывает истории, которые звучат настолько невероятно, что кажутся вымышленными. К примеру, когда мама и дочь одновременно забеременели от одного мужчины.

Теперь еще одна женщина поделилась своей исповедью на Reddit, и ее признание шокировало пользователей платформы. Она рассказала, как в молодости совершила ошибку, которая до сих пор не дает ей покоя.

Женщине было 38 лет, ее дочери – 18, и та встречалась с парнем по имени Гарри, которому было 24. Именно он стал ключевой фигурой в событиях, навсегда изменивших жизнь их семьи.

К тому времени женщина боролась с зависимостями: она злоупотребляла алкоголем и наркотиками, преимущественно кокаином. Поэтому она была отстраненной и равнодушной матерью: "Я не была хорошим человеком, не говоря уже о материнстве. Не то, чтобы я жестоко обращалась с дочерью, но в целом я была невнимательной и беспокоилась о своем алкоголе и наркотиках больше, чем о ней".

Ее дочь влюбилась в Гарри, однако их отношения не выдержали испытания зависимостями – он тоже злоупотреблял алкоголем, и это стало причиной их разрыва.

После этого дочь переехала, оставив маму наедине. И тогда Гарри стал искать повод встречаться с ней. Он приглашал ее выпить, провести время вместе. Сначала она отказывалась, но однажды Гарри предложил наркотики, и она не смогла устоять: "Я отказывала ему, но однажды он сказал, что у него есть куча кокаина, и я не смогла устоять". Этот вечер завершился сексом.

В течение нескольких месяцев их встречи повторялись – алкоголь, наркотики, секс. Это была не любовь, а созависимость, но все зашло слишком далеко – женщина забеременела.

"Я знала, что это от него, потому что несколько раз по глупости занималась сексом без презерватива. Я никогда не говорила ему, что была беременна, пошла и сделала аборт, и держала это в секрете", — написала женщина.

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После этого она перестала с ним встречаться, чувствуя, что перешла уже черту.

Женщина пыталась изменить свою жизнь. Она продержалась трезвой четыре месяца, но потом снова сорвалась. Прошло два года, и ее дочь неожиданно сообщила радостную новость – она возобновила отношения с Гарри. Он изменился, стал трезвым, нашел работу, и они планируют общее будущее.

Для мамы эта новость стала ударом. Она понимала, что рано или поздно правда может всплыть, и тогда ее дочь возненавидит ее. Но Гарри решил иначе – когда они встретились, и дочери не было рядом, он сказал: "Нет никакой причины ей об этом узнавать". Женщина согласилась. С этим решением они живут уже 16 лет.

Сейчас Гарри и дочь женщины женаты, у них есть ребенок. Он пережил рак и победил болезнь. Женщина бросила алкоголь. Но каждый раз, когда они встречаются, между ними чувствуется напряжение – не сексуальное, а заставляющее их спрашивать: "Зачем мы это сделали? Что с нами не так?".

И хотя прошлое уже не изменить, оно до сих пор преследует женщину: "Я всегда думаю, что это мог бы быть мой сын, будь все иначе, но какая бы это была катастрофа, если бы я решила оставить этого ребенка".

Напомним, невеста отменила свадьбу после того, как узнала тревожную тайну любимого. Женщина радуется, что "уклонилась от самой большой пули в мире".

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