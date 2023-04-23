Женщина заблудилась в горах и 26 дней пыталась выжить: ее тело нашли с трогательным посланием к родным

Турист рассказал трагическую историю путешественницы, которая боролась за свою жизнь и писала послание родным.

Джерри Ларгей пошла в горы Аппалачи на востоке США и загадочно скрылась. Она пыталась 26 дней выжить и писала все это время трогательные послания родным, однако ее так и не нашли.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина загадочно исчезла 22 июля 2013 во время пешей прогулки по горам. Перед этим она успела сделать фотографию, которую впоследствии назвали "самой тревожной фотографией в истории Аппалачской тропы". Пользователь TikTok, путешественник и турист Кайл О'Грейди поделился этой историей в своем профиле.

Женщина шла по проложенному маршруту, однако она решила сократить путь и заблудилась. Когда ее муж перестал получать от женщины сообщения, он обратился в полицию. В течение следующих нескольких недель к поискам присоединились поисковые самолеты, полиция штата, рейнджеры национального парка и пожарные, но единственной зацепкой, которую им удалось получить, было последнее жуткое фото Джерри, на котором она изображена возле деревянного домика в неизвестном месте.

Также женщина после исчезновения написала мужу сообщение о том, что она заблудилась, однако он его так и не получил из-за плохого сигнала.

Впоследствии поиски прекратились, а женщину стали считать пропавшей без вести. Но в октябре 2015 года ее нашел в двух милях от Аппалачской тропы офицер ВМС США, который был шокирован, когда обнаружил палатку и человеческие останки. Рядом с телом женщины лежала жуткая находка — ее блокнот, в котором говорилось, что Джерри 26 дней боролась за свою жизнь.

Женщину сначала долго искали, однако со временем прекратили это. Ее останки случайно обнаружил военный. / Фото: dailystar.co.uk

На обложке блокнота было написано: "Джордж, пожалуйста, прочти. Целую". Джерри задокументировала свои первые два дня, когда она блуждала, пытаясь найти хоть какое-то чувство времени и места.

6 августа 2013 года Джерри написала: "Когда вы найдете мое тело, пожалуйста, позвоните моему мужу Джорджу и моей дочери Кэрри. Для них будет наибольшей добротой узнать, что я мертва и где вы меня нашли — неважно, через сколько лет. Пожалуйста, найди в своем сердце силы отправить содержимое этого пакета кому-нибудь из них по почте".

Последняя запись в блокноте женщины датирована 18 августа. Трагедия и в том, что женщина потерялась всего за 30 минут ходьбы до дороги, где ее могли обнаружить люди и помочь.

Женщина была всего в 30 минутах ходьбы от места, где ее могли найти люди. / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, женщина игнорировала симптомы, которые считала болезнью сердца, пока чуть не попала в ДТП.

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