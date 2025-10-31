Женщина заказала бант на Temu: что пошло не так

Посылка / © Veer

Реклама

Женщина готовилась к рождественским праздникам и заказала на Temu милый бант для украшения двери. Однако, открыв посылку, она была озадачена. Вместо ожидаемого банта ей пришел целый чехол на дверь с часами.

О своей неудавшейся покупке рассказала Диана в TikTok.

Поскольку обратный отсчет к Рождеству начинается сразу после Хеллоуина, Диана решила заранее позаботиться о праздничном декоре. Она заказала на популярном сайте Temu то, что, по ее мнению, было «милым розовым бантом» для входной двери.

Реклама

Женщина ожидала получить большой, плюшевый бант, которым можно было бы украсить жилище.

«Что я заказала на Temu… бант для дверей. И что я получила… целую дверь», — рассказала она.

На видео видно, что на самом деле она получила фальшивую дверь или, точнее, тканевый чехол на дверь с напечатанным изображением банта и часов. Это была декорация, которую можно использовать для вечеринок.

Диана пошутила над ситуацией, подписав видео «Temu наносит ответный удар». Однако не все комментаторы посочувствовали ей. Некоторые заявили, что это ее собственная вина, и ей «следовало знать лучше».

Реклама

«Буквально умоляю вас всех начать смотреть отзывы или читать описание. Я делаю это каждый раз», — написал один пользователь.

Другой гневно добавил: «В описании сказано, что это чехол на двери с дизайном венка, а не венок! Кроме того, на всех фотографиях под бантом та же дверь, особенно на фото внутри дома, поэтому это была подсказка!»

Другой пользователь TikTok написал: Лол! Не вините Temu! Если вы читаете описание, там написано «флаг на дверь», «чехол на дверь» или «дверная штора»».

Некоторые также отметили, что за такую цену — меньше £6 — нечего было и ждать чего-то другого, добавив: «Получаешь то, за что платишь».

Реклама

В то же время оказалось, что Диана не единственная, кто попал в такую передрягу. Другие пользователи признались, что с ними произошло то же самое.

«Боже, это произошло со мной, но с красным бантом», — написала одна женщина.

Другая поделилась: «О боже, я умираю. Я купила точно такую же вещь, и это тот момент, когда я понимаю, что, вероятно, тоже получу целую дверь с бантом, как у вас».

Напомним, в Новой Зеландии 13-летнего мальчика госпитализировали после того, как он сглотнул около 200 мощных неодимовых магнитов, приобретенных, вероятно, на онлайн-платформе Temu. Из-за повреждения кишечника врачам пришлось удалить его часть. Несмотря на сложную операцию, подросток поправился.

Реклама

Случай стал резонансным, ведь продажи таких магнитов в стране запрещены еще с 2013 года. В Temu заявили, что начали внутреннюю проверку и пообещали удалить все товары, не отвечающие требованиям безопасности.