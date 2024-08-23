Женщина закричала, увидев яйцо с розовым белком: можно ли его есть (фото)

Мама была озадачена после того, как разбила яйцо на сковороду, чтобы приготовить завтрак для своих детей, поскольку один из белков был полностью розовым.

Об этом пишет Herts Live.

Бина Сарангдхар из Эбботс Лэнгли, Великобритания, закричала, когда сделала необычное открытие, но вскоре ее ужас сменился любопытством, и она разбила остальные яйца. К ее удивлению, все остальные были нормальными, поэтому она сфотографировала розовое яйцо и поделилась им в Интернете. Вскоре другие люди стали предостерегать ее не есть его. Бина сказала своим детям держаться подальше и провела некоторые исследования, и выяснилось, что яйцо стало розовым из-за бактерии, которая может привести к серьезным заболеваниям у людей.

Яйцо с розовым белком / Фото: Herts Live

Бина поделилась: "Я захотела яичницу и разбила яйцо на сковороде, как обычно. Когда оно упало на сковородку, я закричала, потому что никогда раньше не видела розового яйца. Дети прибежали посмотреть, что произошло, и их реакция была типичной: они закричали: "Эрррр".

Затем Бина выяснила, что другие яйца были нормальными – но это было нечто такое, чего она точно никогда раньше не видела. Она добавила: "Потом я разбила другие два яйца с той же коробки, но они были нормальными. Это было действительно удивительно, потому что они были свежими и осталось всего несколько последних. Я купила их в местном магазине. Это на секунду оттолкнуло меня, но потом все захотели яичницу на тосте!".

Сообщается, что мутный яичный белок – признак того, что яйцо очень свежее, а прозрачный белок – признак того, что яйцо стареет. А вот розовый или перламутровый белок указывает на порчу из-за бактерий Pseudomonas, что может привести к головным болям, отекам и даже пневмонии.

Напомним, женщина случайно раскрыла неприятный секрет своей бабушки. Она убедилась, что слух оказался правдой.

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