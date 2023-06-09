Женщина залила глаз клеем для ногтей, который спутала с каплями: чем все закончилось (видео)

Лишь на днях девушка рассказала, как ошибочно использовала суперклей вместо глазных капель, как в подобную ситуацию попала другая женщина.

Мама шести детей Дженнифер Эверсоул поняла, что что-то не так, когда почувствовала сильное жжение в глазу после того, как закапала его клеем для ногтей.

Жительница Калифорнии расплакалась, когда поняла, что произошло. Об этом она рассказала в своем TikTok, прикладывая к левому глазу пакет со льдом.

"Ну, я пошла и сделала это. Я получила награду как самая большая идиотка. Мои капли для глаз находятся рядом с суперклеем, и это флаконы одинакового размера. Я не обратила внимания, отвлеклась на свою дочь, и теперь мой глаз склеен", — поделилась она.

К ней домой прибыла бригада скорой помощи и доставила ее в больницу.

Она показала на видео засохший клей вокруг глаза, пока пыталась открыть глаз.

"Я не могу открыть его, он болит и чешется. Какая идиотка. Теперь я сижу здесь и плачу, потому что понятия не имею, почему, я просто чувствую себя такой дурой", — добавила она.

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Дженнифер даже спросила медсестру, лечили ли они людей с подобными случаями, но разговор быстро закончился, когда ей коротко ответили: "Нет".

Врачи дали ей обезболивающие капли для глаз и сумели разрезать клей.

Женщине понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя. Теперь она сожалеет, что не проверила этикетку на бутылке перед использованием.

Впоследствии Дженнифер сказала, что ее зрение улучшилось за последние несколько дней.

Напомним, женщина привела на свидание вслепую 23 своих родственников. Экстравагантный романтический ужин закончился судом.

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