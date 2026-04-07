Женщина заметила, что из холодильника исчезает еда: камера зафиксировала неожиданных воров — видео

Холодильник

Реклама

Женщина сняла на скрытую камеру неожиданных «воров», регулярно похищахших еду из ее холодильника — и ими оказались ее собственные коты.

Хозяйка заметила, что из холодильника исчезают куски размороженного сырого мяса, но долгое время не могла понять, как это происходит. В конце концов, она решила установить камеру, чтобы разоблачить виновников.

Как оказалось, за ограблением стояли ее домашние любимцы. В видео, опубликованном в TikTok пользовательницей rascal_catts, видно, как черный и белый кот становится на ручку морозильной камеры и пытается открыть дверцу. Другие кошки стоят рядом, словно подстраховывают “операцию”.

Реклама

Несмотря на попытки животных, холодильник не поддался — хозяйка заранее закрепила дверцу. Однако это не остановило кошек, которые, заметив человека, мгновенно сделали вид, будто ничего не произошло, и разбежались в разные стороны.

Видео быстро стало вирусным, собрав более 12,8 миллионов просмотров. Пользователи активно делились собственными историями о сообразительности своих домашних питомцев.

Многие комментаторы отметили, что такое поведение — не редкость для кошек, которые способны проявлять изобретательность, когда дело доходит до еды. Другие же признались, что были удивлены проделкой пушистых «воров».

