Женщина заметила, что картина на стене перекошена, и ужаснулась, заглянув за нее: что там было (видео)

В Австралии домовладелица обнаружила ужасную находку, заметив, что одна из ее картин висит неровно.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Когда она заглянула за произведение искусства в рамке, то увидела гигантскую змею, свернувшуюся клубком. Пресмыкающийся был настолько большим, что женщине пришлось вызывать профессионала, чтобы тот пришел и поймал ее.

В Сети появилось видео, на котором 1,5-метровую змею, идентифицированную как ковровый питон, благополучно вытащили.

На кадрах можно услышать, как мужчина предлагает "немного пощекотать хорошего, большого и красивого коврового питона".

Вскоре он выпустил питона в дикую природу.

Напомним, медведь ворвался в дом мужчины, достал еду, сломал телевизор и вздремнул на кровати. Инцидент зафиксировала камера домашней безопасности.

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