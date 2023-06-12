Женщина занимается сексом с собой в публичных местах и зарабатывает 50 тысяч долларов: как ей это удалось

Женщина говорит, что делает все для своих детей.

39-летняя Холли Джейн из Калифорнии, США говорит, что благодаря сексу она начала зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Женщина признается, что снимает пикантные фотографии и видео в неожиданных местах.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мать четырех детей из США рассказала, что она начала зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц на платформе OnlyFans. Женщина утверждает, что она делает интимные фото и видео того, как она занимается сексом с собой в публичных местах и опасается, что это может привлечь внимание полиции. Также Холли делала интимные фото даже во время спортивных состязаний своих детей.

Женщина говорит, что делает все для детей. / Фото: dailystar.co.uk

"Я делаю много фотосессий в бикини на публике, и мне приходится быстро переодеваться, поэтому я всегда бываю в парке. Я волнуюсь, что кто-то может вызвать полицию, но пока этого не произошло. В основном люди просто любят следить и пялиться. Особенно работники парка, которые ухаживают за газонами — они не слишком привередливы, но им нравится это зрелище", — говорит она.

Ранее 39-летняя женщина работала в сфере рекрутинга и зарабатывала 100 тысяч долларов в год, а теперь зарабатывает в среднем 50 тысяч долларов в месяц, работая с мобильного телефона в пути. Она утверждает, что постоянно отправляет свои интимные фото и видео, которые могут увидеть случайные прохожие, однако ей безразлично. Родные женщины не знают о новой работе и думают, что она работает в медицинской сфере.

Холли самостоятельно воспитывает своих 4 детей после гибели мужа. Она отмечает, что все деньги тратит именно на малышей и хочет обеспечить им достойное будущее.

Холли зарабатывает 50 тысяч долларов на OnlyFans. / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, в Колумбии местные жители решили проучить четырех мужчин, подозреваемых в кражах мотоциклов. Их вытащили из такси, полностью раздели, ударили ремнем и заставили голышом идти по улицам города.

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