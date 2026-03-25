В городе Страсбург, Франция, 44-летняя женщина Сандра Рам стала героиней необычной истории: она «вышла замуж» за трамвай и открыто рассказывает о своем опыте объектофилии — эмоциональной и романтической привязанности к неодушевленным объектам.

Об этом пишет Daily Star.

Ее «избранник» — трамвай под номером 3013, принадлежащий транспортной компании CTS (Strasbourg public transport). По словам Рам, ее чувства возникли еще в 2020 году во время локдауна, а уже в 2024 году она провела символическую «церемонию брака» со своим трамваем.

История быстро стала вирусной в социальных сетях, вызвав широкий резонанс и дискуссии. Сама женщина утверждает, что ее привязанность – это не случайность. Она вспоминает, что еще в 2015 году медиум якобы предусмотрел ее необычные отношения с объектом, и это «пророчество» сбылось во время ее первой встречи с трамваем.

Сандра Рам с трамваем

Во время этой встречи, по ее словам, она обратилась к трамваю с просьбой подать знак и увидела необычное световое явление в кабине водителя, которое восприняла как подтверждение своих чувств.

Рам активно делится деталями своей жизни в соцсетях, где имеет небольшую, но преданную аудиторию. В ее доме много вещей, связанных с трамваем: фото, сувениры и даже одежда с символикой 3013. Она также заявляет, что ее жизнь содержит как партнера-мужчину, так и «связь» с трамваем.

Рам даже утверждала, что занималась сексом с трамваем. Она призналась: «После выхода из вагона я уже не была такой, как раньше».

Ее символическую свадьбу с трамваем организовал водитель трамвая. Водитель рассказал: «Сандра была очень счастлива. Мы устроили небольшую вечеринку и сфотографировались на каждой конечной остановке».

Рам призналась: «Для некоторых я просто сумасшедшая женщина. Я понимаю, что люди не могут понять мою историю или уверовать, что машина может иметь душу. Но иметь сильную связь с предметом не означает, что ты сумасшедший».

По сообщениям, любительница трамваев сейчас воплощает свои впечатления в будущей книге о своих необычных отношениях, которая должна выйти в свет позже в этом году.

Интерес к ее истории частично подпитывается и культурным контекстом: тема объектофилии уже появлялась в кинематографе, в частности, в фильме Jumbo, где исследуются подобные эмоциональные привязанности. Ноэми Мерлан сыграла одну из главных ролей в этом фильме, который помог привлечь внимание к теме нестандартных форм любви.

