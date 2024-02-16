Женщина запустила в TikTok поиск горячего незнакомца, с которым встретилась взглядом: это сработало

Сейчас они ходят на свидания.

Женщина рассказала, как она запустила поиск в TikTok, чтобы найти незнакомца после того, как встретилась с ним взглядом на местном мероприятии – теперь пара встречается.

Талия Мара снимала видео в церкви, когда заметила красивого мужчину, стоявшего на заднем фоне. По ее словам, он был точной копией голливудского сердцееда Райана Гослинга.

К сожалению, прежде чем 26-летняя женщина смогла попросить номер телефона мужчины, он ушел.

Решив найти его, Талия опубликовала в TikTok видео, которое она сняла на месте происшествия, надеясь, что кто-нибудь сможет помочь найти мужчину ее мечты.

"Человеку, которого я увидела в церкви и не знаю, увижу ли снова, пусть Бог просветит и защитит тебя", — говорится в подписи к видео. "Я никогда тебя не забуду."

И это сработало.

"Я была удивлена!" – рассказала What's The Jam Талия из Бразилии.

Незнакомцем оказался 27-летний Марсело Гварниери.

Талия и Марсело / Фото: tiktok.com

Талия и Марсело / Фото: tiktok.com

"Я не думала, что видео привлечет столько внимания. Комментаторы назвали мне его имя. Мы пошли на свидание, и он даже принес мне букет цветов. Сейчас мы находимся в процессе знакомства", – поделилась она.

Напомним, женщина нашла своего будущего мужа на помойке. У них довольно необычная история любви.

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