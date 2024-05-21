Женщина зарабатывает более 250 000 гривен в месяц, делая вид, что у нее сломанные ноги (фото)

Несчастный случай, произошедший несколько лет назад, вдохновил ее на новую карьеру.

Британка зарабатывает 5 000 фунтов стерлингов в месяц (свыше 250 000 гривен), притворяясь, что у нее сломаны ноги.

Об этом пишет Daily Star.

36-летняя Хлоя Уэлш получила перелом ноги семь лет назад после падения с такси. В июне в 2017 году она должна была начать новую работу, но неспособность ходить привела к расторжению контракта, из-за чего она оказалась в тяжелом финансовом положении и вынуждена была продать свой дом.

Однако во время локдауна в 2020-м она решила попробовать себя в OnlyFans, где получила необычный запрос на создание контента в гипсе на ноге.

Она вспомнила: "Я подумала: "Ну, я уже была в гипсе раньше, так почему бы и нет?". Это удивительно, но я думаю, что это все фетиш девушки в беде".

Хлоя Уэлш / Фото: SWNS

Сейчас Хлоя часами занимается изготовлением собственных гипсовых слепков и удовлетворяет запросы своих преданных поклонников на OnlyFans.

Она прокомментировала: "Это довольно сложно, и это ужас, чтобы его снять, но это такие хорошие деньги! Я даже приобрела костыли, чтобы завершить образ".

Среди просьб ее подписчиков – притвориться, что у нее сломанные шея и ноги, а также сделать гипс для всего тела, что, по ее словам, она сделает только за большую сумму. "У меня есть все необходимое оборудование, наложить гипс затруднительно, это так грязно, а пытаться его снять – ужасно. Я делаю все сама".

Хлоя Уэлш / Фото: SWNS

Один из фанатов также попросил Хлою наложить гипс на все конечности и сделать фальшивый живот беременной, сидя в колесном кресле. "В этой индустрии меня ничто не шокирует", – заявила она.

Прежде чем погрузиться в мир контента для взрослых, Хлоя 13 лет работала в модельной индустрии.

"Сейчас я получаю 5000 фунтов стерлингов в месяц только за то, что снимаюсь в актерских работах, потому что это очень нишевая профессия".

Хлоя Уэлш / Фото: SWNS

Но настоящим источником заработка для Хлои является одевание чулок и колготок. На этом она зарабатывает ошеломляющие 40 000 фунтов стерлингов в месяц. Хлоя считает, что будет продолжать производить свой уникальный бренд контента для взрослых.

"Меня всегда просили делать странные вещи, меня приковывали к стулу и щекотали, я достаточно открыта".

Она убеждена, что никогда не смогла бы заработать столько денег на обычной работе, и считает, что могла бы заниматься этим бесконечно долго: "Кажется, людям нравятся все эти женские штучки, поэтому в определенном смысле чем старше ты становишься, тем легче зарабатывать деньги ".

Напомним, мужчина провалил собеседование через 2 минуты после неловкого ответа на простой вопрос. Достаточно одного неверного движения, чтобы разрушить все шансы на получение работы.

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