Женщина зарабатывает на жизнь, обнимая людей: сколько денег она получает

Профессиональная обнимательница берет из незнакомцев 70 фунтов в час, чтобы преодолеть стресс с помощью объятий. Анико Роуз занимается этим уже более трех лет.

Об этом пишет Daily Star.

42-летняя женщина говорит, что "акт соприкосновения" может помочь тем, кто борется с проблемами психического здоровья, в том числе со стрессом, одиночеством и травмами.

По словам Анико, хорошие объятия могут высвободить гормоны счастья, позволяющие нервной системе успокоиться. "Гормон счастья", о котором говорит эксперт по объятиям – это окситоцин, который часто называют "наркотиком любви", поскольку он влечет за собой чувство любви и защиты.

Анико из Манчестера также говорит, что сеанс объятий имитирует дофамин и серотонин, которые, как научно доказано, снижают уровень стресса.

Она сказала: "Это очень полезная работа - именно поэтому я ею занимаюсь. Прикосновение имеет успокаивающий эффект, независимо от того, будь то объятия или держание за руки. Благодаря этому успокаивающему эффекту прикосновение может также снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, уменьшить депрессию и тревогу, а также облегчить боль".

Хотя это может показаться противоречивой формой терапии, Анико настаивает, что частные сеансы объятий не носят сексуального характера. Профессионалы проходят обучение, чтобы получить квалификацию, и существует строгий кодекс поведения, который должен соблюдаться как клиентом, так и терапевтом.

Однако 42-летняя Анико признает, что иметь такую профессию бывает нелегко: "Некоторые люди до сих пор не понимают, что это абсолютно уникальная услуга. Однажды я дала открытку врачу общей практики, но секретарша сказала мне, что врач, увидев плакат, подверг сомнению, что это нечто большее, чем просто терапевтический массаж. Перед сеансом мы проходим через кодекс поведения, проверяем, есть ли на плакате 18+, и говорим о практике согласия и установления границ. У нас открытое общение, и мы можем сказать друг другу, если чувствуем дискомфорт".

Анико рассказала, что к ней обращаются клиенты всех возрастов и пола, но больше всего заказов поступает от людей, осуществляющих уход за больными. Она говорит, что обнимает людей в возрасте 20 лет, а также проводила сеансы с клиентами в возрасте 65 лет.

Сеансы обычно продолжаются час в уютной светлой комнате. Это стоит 70 фунтов в час. Но нередко желающие объятий клиенты заказывают двухчасовые сеансы, которые доступны по сниженной цене – 130 фунтов стерлингов.

Она говорит, что каждый может извлечь пользу из профессиональной терапии объятиями: "Некоторые люди просто не имеют доступа к объятиям и прикосновениям, в которых мы все нуждаемся. Я лично считаю, что некоторые люди не осознают, насколько прикосновение может им помочь. Но я не утверждаю, что это чудодейственное средство – это просто помогает людям найти место в безопасной и доверительной среде. Объятия – это почти форма медитации и техника заземления".

Напомним, мужчина не носит обувь три года и зарабатывает на этом деньги. Он получает максимальную пользу от босоногого образа жизни.

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