Женщина заработала 8000 долларов в месяц, продавая свои вонючие носки – фото, видео

Тиктокерша похвасталась, что заработала более 8000 долларов в месяц, продавая свои грязные носки в Интернете.

Об этом пишет Daily Star.

На одном из видео Шаенн Харрис показывает, как она нюхает свои носки, демонстрирует свои ноги и показывает, насколько потными они могут быть. Странные капризы ее 56 000 подписчиков означают, что она превратила продажу использованных носков в полноценную работу.

29-летняя женщина поделилась: "Все клиенты разные, все зависит от того, что они чувствуют и чем восхищаются. Кто-то любит сосать их, кто-то ест вместе с ними, кто-то ест обрезки ногтей на ногах".

Шаенн Харрис / Фото: instagram.com/realcheybutt

Американка часто зарабатывает от $1000 до $2000 каждый месяц. Самый высокий месячный доход Шаенн составил более 8 000 долларов.

Кроме того, что тиктокер показывает зрителям, что она делает с носками, она также пытается помочь людям, которые хотят начать что-то подобное, предлагая советы. Регулярно публикуя сообщения на своей странице в TikTok, она собрала более 56 000 подписчиков и 797 000 лайков, создав сильное сообщество, заинтересованное в его контенте.

Шаенн Харрис / Фото: instagram.com/realcheybutt

Она сказала: "Мой доход варьируется с тех пор, как я только начала, и до сих пор. Он сильно колебался, то увеличивался, то уменьшался, но в среднем я зарабатываю около тысячи долларов в месяц, может, две тысячи. Некоторым людям просто нравится иметь их, чтобы понюхать и увидеть".

Один фанат ответил на ее видео: "Мне нравятся женские ступни, не буду врать. Но я бы не ел ногти на ногах, потому что считаю, что это слишком, но я уважаю других". Другой добавил: "Я думаю, что лучший способ – это понюхать их... второй способ – заварить чашку чая и выпить его, но после этого они становятся тщетными". Другой сказал: "Да, 99% просто нюхают их, будем реалистами".

Напомним, мужчина зарабатывает миллион долларов в год в своем ресторане, но у него не было ни одного клиента. Несмотря на все, его бизнес процветает.

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