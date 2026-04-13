Женщина заснула на 5 часов на работе, чтобы отомстить начальнику: чем это кончилось
Женщина в Китае проспала половину рабочего дня, объяснив это недовольством зарплатой и стала объектом обсуждений в соцсетях.
В Китае женщина заснула на работе почти пять часов, а после замечания от руководства заявила, что таким образом хотела продемонстрировать свое недовольство зарплатой.
Как сообщает South China Morning Post, инцидент произошел в городе Шанс провинции Хэнань. Имя работницы и детали ее работы не раскрываются.
По словам женщины, она чувствовала себя удрученно из-за отношения руководителя и уровня оплаты труда. После того, как начальник пригрозил увольнением в случае повторения подобного поведения, она опубликовала видео в соцсетях.
«Я не уйду. Я дам ему понять, что за качество нужно платить», – заявила она.
О длительном сне руководитель узнал после того, как работница проснулась и взяла с его стола шоколад.
Как утверждает женщина, начальник имеет проблемы со здоровьем и из-за отсутствия сладкого чуть не потерял сознание.
«Он разозлился и сказал, что я хотела его убить. Вынес предупреждение и пригрозил увольнением», — рассказала она.
В ответ на критику в соцсетях женщина заявила, что ее не понимают из-за низкого уровня зарплаты.
История вызвала широкий резонанс в китайских соцсетях, однако большинство пользователей не поддержали работницу.
"Ни один работодатель не будет терпеть такого работника", - написал один из комментаторов.
Остальные пользователи напомнили, что по трудовому законодательству рабочий день длится восемь часов, и продолжительный сон фактически означает отсутствие работы.
Некоторые также отреагировали шутками, посоветовав в следующий раз ставить будильник.
В то же время, государственный телеканал CCTV отметил, что оптимальная продолжительность дневного сна не должна превышать 30 минут. Чрезмерный отдых днем может негативно влиять на здоровье, в частности, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, ранее в Австралии уволили женщину, которая за год находилась на больничном 114 дней из-за серьезных проблем со здоровьем.