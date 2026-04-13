Женщина заснула на 5 часов на работе, чтобы отомстить начальнику: чем это кончилось

В Китае женщина заснула на работе почти пять часов, а после замечания от руководства заявила, что таким образом хотела продемонстрировать свое недовольство зарплатой.

Как сообщает South China Morning Post, инцидент произошел в городе Шанс провинции Хэнань. Имя работницы и детали ее работы не раскрываются.

По словам женщины, она чувствовала себя удрученно из-за отношения руководителя и уровня оплаты труда. После того, как начальник пригрозил увольнением в случае повторения подобного поведения, она опубликовала видео в соцсетях.

«Я не уйду. Я дам ему понять, что за качество нужно платить», – заявила она.

О длительном сне руководитель узнал после того, как работница проснулась и взяла с его стола шоколад.

Как утверждает женщина, начальник имеет проблемы со здоровьем и из-за отсутствия сладкого чуть не потерял сознание.

«Он разозлился и сказал, что я хотела его убить. Вынес предупреждение и пригрозил увольнением», — рассказала она.

В ответ на критику в соцсетях женщина заявила, что ее не понимают из-за низкого уровня зарплаты.

История вызвала широкий резонанс в китайских соцсетях, однако большинство пользователей не поддержали работницу.

"Ни один работодатель не будет терпеть такого работника", - написал один из комментаторов.

Остальные пользователи напомнили, что по трудовому законодательству рабочий день длится восемь часов, и продолжительный сон фактически означает отсутствие работы.

Некоторые также отреагировали шутками, посоветовав в следующий раз ставить будильник.

В то же время, государственный телеканал CCTV отметил, что оптимальная продолжительность дневного сна не должна превышать 30 минут. Чрезмерный отдых днем может негативно влиять на здоровье, в частности, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее в Австралии уволили женщину, которая за год находилась на больничном 114 дней из-за серьезных проблем со здоровьем.