Женщина заснула в неправильной позе и перестала ходить: что произошло

36-летняя Джулия Андерсон после гулянки заснула в неправильной позе. После того, как она проснулась, она не смогла ходить.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

36-летняя Джулия Андерсон распивала водку с друзьями, пока не потеряла сознание в неудобном положении. Она очнулась от осознания того, что не может ходить. За ночь ее ноги распухли и стали вдвое больше.

"Все, о чем я могла думать, было: "Я сломала ноги что ли? Почему я не могу шевелить ногами?", — вспоминает Джулия.

Женщину госпитализировали в больницу. После нескольких анализов и рентгеновских снимков ног медики сообщили Джулии, что она пролежала на ногах всю ночь, заблокировав кровообращение.

Фото: mirror.co.uk

Ей сказали, что это привело к состоянию, называемому синдромом отсека, когда мышечные и нервные клетки отрезаны от кислорода и питательных веществ в крови, получают повреждения и начинают отмирать. Когда кровь возвращается в этот участок, организм реагирует на поврежденные клетки огромным количеством воспаления.

Хирурги больницы Майкла Гаррона в Торонто разрезали левую икроножную мышцу Джулии, чтобы уменьшить давление. Участки мышц были вырезаны, чтобы снять отек и уменьшить количество попадающих в кровь токсинов.

После операции, чтобы помочь Джулии зажить, в ноге осталось отверстие, которое нуждалось в каждом трансплантате.

Фото: mirror.co.uk

"Повреждение нерва было настолько сильным, что я кричала посреди ночи от боли. Представьте, что ваша нога засыпает, а ощущение покалывания в тысячу раз сильнее, как резкий удар электрического тока по моей ноге", — говорит Джулия.

После операции Джулия восстанавливалась в больнице в течение пяти недель, прежде чем ее выписали домой, где она была прикована к постели еще три недели и вынуждена была принимать сильные обезболивающие в течение года. Юлия сказала, что после травмы она все еще ходит "забавно", хотя ее движения значительно улучшились.

Женщина призывает людей внимательно относиться к своей жизни, чтобы не повторить ошибку.

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

Читайте также: