Женщина заснула во время искусственного загара: она напугала видом через 8 часов — фото, видео

Женщина заснула во время процедуры искусственного загара и была шокирована видом своего лица спустя восемь часов.

Об этом пишет New York Post.

Сара Трент, директор по маркетингу в штате Миссисипи, США, случайно заснула и нанесла на лицо автозагар, который оставался на коже более восьми часов, вместо рекомендуемого времени в один час.

30-летняя Трент проснулась в ужасе, поняв, что ее лицо приобрело глубокий, не смывающийся темно-зеленый цвет.

Сара Трент / Фото: скриншот с видео

"Я подумала: "Боже мой", — вспомнила она. "Я подбежала к зеркалу и увидела, на что оно похоже. У меня чуть не случился приступ паники, потому что обычно это не выглядит так".

Сара сняла видео неудачного результата перед тем, как принять душ и опубликовала его в TikTok, где оно быстро стало вирусным.

"Я хотела сохранить на будущее память о том, что больше никогда не усну с автозагаром!" — заявила она.

К счастью, загар в конце концов смылся, и ее кожа вернулась к нормальному оттенку. "В основном он смывался под душем", — поделилась она. "Но мне пришлось дважды смывать".

Сара Трент / Фото: скриншот с видео

Напомним, голого пьяного туриста нашли "покрытым фекалиями" после того, как он шлепнулся с балкона. У полиции есть "подозрения" относительно того, что делал турист, но говорит, что это не было противозаконно.

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