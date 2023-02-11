Женщина застряла в мусорнике после незабываемой ночи (фото)

Залезть в мусорник оказалось гораздо легче, чем вылезти из него.

В Австралии женщина провела незабываемую ночь, ведь ей пришлось копаться в мусорнике, когда туда упал ее телефон.

Об этом сообщает Lad Bible.

Женщина гуляла в Серферс-Парадайз, что в Голд-Косте в Квинсленде, когда ей каким-то образом удалось бросить свой телефон в помойку. Чтобы вернуть свой гаджет, его владелице пришлось просто-таки залезть в мусорный бак.

К сожалению, оказалось, что потом выбраться из помойки гораздо труднее, чем туда залезть. Женщина застряла.

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Кадры этого инцидента сделал один из прохожих. На них видно, как ноги женщины торчат из помойки, а ее подруга с улыбкой следит за процессом поиска телефона.

Снявший видео парень помог женщине выбраться из мусорного бака.

Скриншот

Напомним, в самолете, следовавшем из Сальвадора, началась эпическая драка с участием 15 женщин. Причиной конфликта стало место у окна. Все запечатлели на видео.

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