Женщина застряла в мусорнике после незабываемой ночи (фото)

Залезть в мусорник оказалось гораздо легче, чем вылезти из него.
В Австралии женщина провела незабываемую ночь, ведь ей пришлось копаться в мусорнике, когда туда упал ее телефон.
Об этом сообщает Lad Bible.
Женщина гуляла в Серферс-Парадайз, что в Голд-Косте в Квинсленде, когда ей каким-то образом удалось бросить свой телефон в помойку. Чтобы вернуть свой гаджет, его владелице пришлось просто-таки залезть в мусорный бак.
К сожалению, оказалось, что потом выбраться из помойки гораздо труднее, чем туда залезть. Женщина застряла.
Кадры этого инцидента сделал один из прохожих. На них видно, как ноги женщины торчат из помойки, а ее подруга с улыбкой следит за процессом поиска телефона.
Снявший видео парень помог женщине выбраться из мусорного бака.
Напомним, в самолете, следовавшем из Сальвадора, началась эпическая драка с участием 15 женщин. Причиной конфликта стало место у окна. Все запечатлели на видео.
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