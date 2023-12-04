Женщина застукала любимого на измене и выбросила его вещи с шестого этажа – видео

В результате ее забрали в больницу.

Ярость женщины попала на камеру, когда она выбрасывала с балкона одежду неверного парня.

Об этом пишет Daily Star.

Безумный эпизод начался как реакция на то, что 34-летняя женщина пришла домой и обнаружила своего парня в постели с другой женщиной. Жительница Нью-Йорка разозлилась и украсила бруклинский тротуар его вещами. Также вниз полетели ваза, пуф, зеркало и мелкая кухонная техника. Инцидент был зафиксирован на камеру соседями.

Пока звучит сирена машины скорой помощи, соседка, которая снимала все на видео, показала гору накапливавшейся внизу вещей. "Она устраивает шоу. Она все еще разбрасывает вещи, а полицейские сейчас снаружи", — сказала она.

Выбросив вещи своего любимого, девушка начала раздеваться догола, в результате чего ее отвезли в больницу для обследования, сообщила полиция.

В то время как власти перекрыли дорогу под квартирой, изменщик спустился и стал собирать свои вещи.

Соседи, как сообщается, заявили, что были удивлены произошедшим, поскольку ни разу не слышали, чтобы пара ссорилась за те пять лет, что там жила.

Напомним, в Германии мужчина установил у себя дома 555 новогодних елок. Он побил рекорд.

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