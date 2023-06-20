Женщина застукала любимого за просмотром порно с ее дочерью: чем все закончилось

Американская звезда фильмов для взрослых Скай Блю рассказала, как бойфренд ее мамы тайно смотрел порно с ее участием.

Женщина застукала его за просмотром, когда он был в душе. Об этом Скай поделилась в подкасте The Boughie Show.

Блю, которая начала сниматься в порно, когда ей было 23 года, вдруг получила звонок от своей матери. Обеспокоенная женщина поделилась, что пошла в ванную, потому что любимый "чрезвычайно долго принимал душ".

"Она проверила его телефон, а прямо там, на Pornhub, был один из моих фильмов. Моя мама позвонила мне и сказала: "Эй, как это случилось, как мне справиться с этим?". А я такая: "О, черт, я даже не знаю, что тебе сказать, это ужасно безумно".

Скай Блю / Фото: twitter.com/skyebluewantsu

Скай сообщила, что ее мама и партнер больше не вместе.

"Самым безумным было то, что этот человек был диджеем на вечеринке по случаю моего 14-летия, он был с нами очень давно", — добавила звезда.

Скай раньше говорила в интервью, что она и ее биологический отец не разговаривали из-за ее решения уйти в порноиндустрию. Но теперь она говорит, что они снова начали общаться.

Напомним, ученые ответили, действительно ли у мужчин с большими носами большие пенисы. В исследовании приняли участие 1160 мужчин в возрасте 30 лет.

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