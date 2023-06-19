Женщина заявила, что ее похитил НЛО: "Заставили забыть на 30 лет"

Британка заявила, что ее похитили пришельцы и рассказала, как это произошло.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

На недавнем сеансе регрессионной терапии Гвен Блайт вспомнила, как ее осматривали серые существа с миндалевидными глазами и длинными тонкими пальцами.

Помощница по уходу, которой сейчас 47 лет, сказала: "Я вроде бы отключилась, но помню, что сидела на столе, а вокруг меня было серое".

Гвен Блайт / Фото: dailystar.co.uk

Гвен, которой тогда было 18 лет, уехала, и ее товарищ припарковался у дороги рядом с авиабазой Милденхол в Саффолке.

"Была тьма, и все, что мы могли видеть, — это красный свет вдали. Вдруг он начал ходить из стороны в сторону, затем присоединился еще один и еще один. Всего было шесть красных огней, и они начали двигаться зигзагом. Через несколько секунд один из них несся к нам. Я никогда не видела ничего подобного", — вспомнила она.

Гвен сказала, что это был "огромный шар, который пылал" шириной около 9 метров. НЛО завис над ее машиной, а затем мгновенно исчез.

"Часы в машине менялись — они показывали 00:00, но мои часы показывали час ночи. Мы мчались домой, а за нами шла черная машина без номеров и с тонированным стеклом... Такое ощущение, что кто-то хотел узнать, где мы живем. Я помню, как писала о случившемся, когда вернулась домой. У меня до сих пор есть дневник, а запись в тот день все еще отсутствует", — рассказала британка.

Гвен Блайт / Фото: dailystar.co.uk

На сеансе терапии Гвен поняла, что ее похитили, добавив: "Это походило на переживание момента заново, но я не испугалась".

Женщина с тех пор посвятила много лет изучению НЛО и говорит, что встречала других людей из своего района с такими же удивительными историями.

Напомним, 17-летнего слепого парня выгнали из спортзала. Он шокировал причиной такого поступка.

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