Женщина заявила, что занималась сексом с привидением: мистическая история

Владелец организации American Ghost Walks Майк Хьюберти собрал истории людей, переживших "другую сторону", в том числе рассказ женщины, занимавшейся любовью с призраком.

По словам эксперта по паранормальным явлениям, замужняя женщина неоднократно переживала "волнующий момент, когда занималась сексом с призраком", и настаивала на том, что это "не страшно".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

46-летний Майк нашел эту женщину после того, как услышал песню Ghost Lovers. Он лично знал певца и спросил его о происхождении трека. Тогда же он узнал, что жена автора песни переспала с призраком.

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"Я спросил его, что это за трек, и он рассказал мне. Поэтому я захотел поговорить об этом с его женой. Она сказала, что этот опыт не был негативным. Раньше ей снилось, как к ней подходит мужчина. Как-то это случилось, когда она не спала. И это был опыт касания, объятия, секса с невидимой сущностью. Но это было не страшно, это было прекрасно", — рассказал он.

Женщина говорила, что ее "держал" сладострастный дух, и она могла физически ощущать его "прикосновения". Страсть, которую чувствовала женщина, была настолько сильной, что она утверждает, что это не мог быть сон.

Майк говорит, что с его бизнесом, работающим в 20 городах США, у него достаточно подобных историй.

"Когда люди хотят поговорить о паранормальных явлениях, они часто испытывают прикосновение к чему-то. Иногда это будет в отрицательном ключе, иногда их тянут за волосы. Мы думаем, что духи могут касаться нас, могут физически проявляться, царапать, дергать за волосы или скрывать что-то. Что, если мы думаем, что кто-то может вернуться из мертвых, проявить себя физически одним из этих страшных способов", — добавил он.

Напомним, самопровозглашенный "заклинатель привидений" пережил клиническую смерть и рассказал, что видел. Дэвид Ханзел поделился, что ангелы якобы рассказали, когда его собака и брат должны были умереть — и это сбылось.

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