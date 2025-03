Женщина, заявившая, что она – самый старый человек планеты, отпраздновала 120-летие – фото

Женщина, которой недавно исполнилось 120 лет, надеется побить мировой рекорд самого старого живого человека.

В понедельник, 10 марта, Деолира Глисия Педро да Силва из бразильского штата Рио-де-Жанейро отметила юбилей со своей семьей.

Ее близкие поддерживают связь с Книгой рекордов Гиннеса, пытаясь обеспечить ее признание как самого старого человека в мире. Пока что официальной рекордсменкой является бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Ина родилась 8 июня в 1908 году, ей 116 лет.

Но Деолира, согласно свидетельству о рождении, появилась на свет 10 марта в 1905 году, более чем на три года раньше.

Деолира родилась в Порчункуле, штат Рио-де-Жанейро, Бразилия. Сейчас она жиівет в соседнем городе Итаперуна.

Об этом местным СМИ рассказал семейный врач Хуаир де Абреу: "У нас уже есть ее свидетельство о рождении, которое является одним из необходимых документов. Мы просто ждем еще одного документа, чтобы подать официальный запрос".

Трое из восьми детей Деолиры еще живы, в частности, Иване, которому в этом месяце исполняется 90 лет. У женщины 17 внуков, правнуков и даже праправнуков.

Деолира издавна увлекалась музыкой и карнавалом. Ее семья рассказывает, что она не спала всю ночь, смотря по телевизору парад школ самбы.

Свой 120-й день рождения она отпраздновала с большим количеством еды и, конечно же, с живой музыкой.

Относительно того, как ей удалось прожить так долго, Хуаир сказал: "Она всегда сбалансированно питалась, что помогало ее пищеварению и глотанию. Кроме того, она хорошо высыпается, что очень важно для когнитивного здоровья. У нее нет никаких заболеваний, таких как высокое кровяное давление или диабет, она не принимает никаких лекарств, и ее последние результаты анализов были хорошими".

