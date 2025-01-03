Женщина живет в переоборудованном военном складе: стоимость ремонта и фото дома

Такое решение помогает ей экономить большие деньги.
Женщина похвасталась, как обустроилась в крохотном переоборудованном военном складском помещении.
Об этом пишет New York Post.
Жаклин Урик живет в доме площадью 50 квадратных метров в городе Стертевант, штат Вирджиния, США со своей собачкой Спайсом. Ее дом, безусловно, единственный в своем роде: хижина Квонсет первоначально была построена как склад для военных во время Второй мировой войны. Сегодня осталось лишь несколько хижин, перенесенных в квартал 2800 на 97-й улице, где их переоборудовали под жилье.
Когда Урик впервые увидела крошечный домик с двумя спальнями и одной ванной, она была заинтригована – особенно тем, что его цена составляла всего 35 000 долларов. Но она также увидела, что дом давно стоял на рынке, был заброшен и нуждался в значительном ремонте.
"Мой отец очень не хотел, чтобы я покупала этот дом, – признается она." Но когда я смотрела на другие более традиционные дома в этом районе, я постоянно возвращалась к нему. Как человек, часто путешествующий по работе, меньший дом казался логичным выбором. Мне не нужно много места".
Она решила прислушаться к своей интуиции и в марте в 2023 году переехала в него.
"Наибольшее преимущество жизни в небольшом пространстве – это то, что не нужно много убирать и обслуживать", – говорит она. "Еще один огромный плюс – когда приходит время оплачивать ежемесячные счета. Отапливать и охлаждать нужно не так много места, поэтому коммунальные услуги очень умеренные".
Впрочем, были и некоторые недостатки: "У меня не все мои картины и другие сентиментальные предметы выставлены на показ, особенно потому, что в доме изогнутые стены. Поэтому эти предметы находятся в хранилище. Развлекать гостей – это тоже вызов. Когда внутри более чем три человека, начинает появляться ощущение клаустрофобии. Прекрасно, когда на ужин или обед приходит один человек. Но если я развлекаю гостей, нам приходится выходить на улицу".
Урик также обнаружила, что беспорядок быстро скапливается, что заставило ее изменить свои привычки в покупках. По ее словам, ее шкаф настолько мал, что если он покупает новую одежду, то сначала должна избавиться от чего-то, чтобы все поместилось. Впрочем, это помогает ей быть более финансово ответственной.
Сколько стоил ее крошечный дом вместе с ремонтом
Еще одним преимуществом этого крошечного домика была его стоимость. За 35 000 долларов он стоил меньше, чем новый автомобиль.
"Я заплатила за этот дом наличными", — говорит она. "Не так легко профинансировать нетрадиционный дом. Но если бы мне пришлось делать все сначала, я взяла бы кредит, чтобы иметь деньги на ремонт сразу".
Тогда она еще не знала, что большинство кредиторов вынуждают ждать шесть месяцев, прежде чем взять кредит под залог жилья на ремонт. Когда она наконец-то начала ремонт, то была шокирована его стоимостью. В общей сложности Урик потратила около 110 000 долларов на ремонт своего крошечного дома.
Среди расходов:
- Фундаментные работы: $35 000
- Наружная отделка: $25 000
- Сантехника: $13 000
- Электричество: $13 000
- Акриловые кухонные шкафы и столешница: $20 000
По словам Урик, полная проверка и восстановление дома заняла полтора года, и деньги были потрачены не зря. Сейчас ее здание оценивается в 150-180 тысяч долларов.
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