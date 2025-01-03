Женщина живет в переоборудованном военном складе: стоимость ремонта и фото дома

Женщина похвасталась, как обустроилась в крохотном переоборудованном военном складском помещении.

Об этом пишет New York Post.

Жаклин Урик живет в доме площадью 50 квадратных метров в городе Стертевант, штат Вирджиния, США со своей собачкой Спайсом. Ее дом, безусловно, единственный в своем роде: хижина Квонсет первоначально была построена как склад для военных во время Второй мировой войны. Сегодня осталось лишь несколько хижин, перенесенных в квартал 2800 на 97-й улице, где их переоборудовали под жилье.

Когда Урик впервые увидела крошечный домик с двумя спальнями и одной ванной, она была заинтригована – особенно тем, что его цена составляла всего 35 000 долларов. Но она также увидела, что дом давно стоял на рынке, был заброшен и нуждался в значительном ремонте.

"Мой отец очень не хотел, чтобы я покупала этот дом, – признается она." Но когда я смотрела на другие более традиционные дома в этом районе, я постоянно возвращалась к нему. Как человек, часто путешествующий по работе, меньший дом казался логичным выбором. Мне не нужно много места".

Дом Жаклин

Дом Жаклин

Она решила прислушаться к своей интуиции и в марте в 2023 году переехала в него.

"Наибольшее преимущество жизни в небольшом пространстве – это то, что не нужно много убирать и обслуживать", – говорит она. "Еще один огромный плюс – когда приходит время оплачивать ежемесячные счета. Отапливать и охлаждать нужно не так много места, поэтому коммунальные услуги очень умеренные".

Дом Жаклин

Впрочем, были и некоторые недостатки: "У меня не все мои картины и другие сентиментальные предметы выставлены на показ, особенно потому, что в доме изогнутые стены. Поэтому эти предметы находятся в хранилище. Развлекать гостей – это тоже вызов. Когда внутри более чем три человека, начинает появляться ощущение клаустрофобии. Прекрасно, когда на ужин или обед приходит один человек. Но если я развлекаю гостей, нам приходится выходить на улицу".

Дом Жаклин

Дом Жаклин

Дом Жаклин

Урик также обнаружила, что беспорядок быстро скапливается, что заставило ее изменить свои привычки в покупках. По ее словам, ее шкаф настолько мал, что если он покупает новую одежду, то сначала должна избавиться от чего-то, чтобы все поместилось. Впрочем, это помогает ей быть более финансово ответственной.

Сколько стоил ее крошечный дом вместе с ремонтом

Еще одним преимуществом этого крошечного домика была его стоимость. За 35 000 долларов он стоил меньше, чем новый автомобиль.

"Я заплатила за этот дом наличными", — говорит она. "Не так легко профинансировать нетрадиционный дом. Но если бы мне пришлось делать все сначала, я взяла бы кредит, чтобы иметь деньги на ремонт сразу".

Жаклин с любимцем

Тогда она еще не знала, что большинство кредиторов вынуждают ждать шесть месяцев, прежде чем взять кредит под залог жилья на ремонт. Когда она наконец-то начала ремонт, то была шокирована его стоимостью. В общей сложности Урик потратила около 110 000 долларов на ремонт своего крошечного дома.

Среди расходов:

Фундаментные работы: $35 000

Наружная отделка: $25 000

Сантехника: $13 000

Электричество: $13 000

Акриловые кухонные шкафы и столешница: $20 000

По словам Урик, полная проверка и восстановление дома заняла полтора года, и деньги были потрачены не зря. Сейчас ее здание оценивается в 150-180 тысяч долларов.

Напомним, заброшенный самолет Boeing 727, когда-то принадлежавший Пабло Эскобару, превратился в самый крутой Airbnb в мире. Как он выглядит и сколько стоит визит.

Читайте также: