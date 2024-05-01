Женщина живет в самом "страшном доме в мире" с проклятыми куклами, гробами и детскими зубами

Женщина живет в "самом страшном доме в мире", полном исторических артефактов с привидениями, в частности "проклятыми" куклами, старыми надгробиями и детскими гробами.

Об этом пишет Mirror.

33-летняя Бекки-Энн Галентайн выросла над антикварным магазином с родителями-антикварами. Это дало ей вкус к историческим предметам, но ее привлекала и более "макабричная" сторона вещей – в частности, жуткие старые фотографии и гробы. За последние 10 лет Бекки-Энн собрала сотни предметов с привидениями, которыми она украсила весь свой дом.

Среди них – "проклятые" куклы и даже мешок с детскими зубами. Сам дом – это исторический дом 1900-х годов, где она живет с партнером и коллегой-энтузиастом паранормальных явлений, 32-летним Джошем Роусоном. Люди присылают Бекки-Энн свои вещи, когда боятся оставлять их у себя дома.

Вещи в доме Бекки-Энн / Фото: instagram.com/mybloodygalentine

Другие обвиняют Бекки-Энн в том, что она "беспокоена и одержима смертью", но она видит себя лишь "хранительницей историй потерянных вещей". Бекки-Энн, создатель контента из Ричмонда, штат Вирджиния, США, сказала: "У меня есть глубоко личные работы, которые, кажется, имеют душу. Это не связано с ценностью – каждая вещь происходит от человека, который жил, и он представляет ее как личность. Существует так много личной истории людей, живших обычной повседневной жизнью, которые, по сути, были стерты с истории. Единственный способ, чтобы о них помнили – это сохранить эти вещи".

Бекки-Энн воспринимает смерть "как память" и интересуется вещами, которые считаются "болезненными или страшными". Поэтому она наполняет свой дом старыми жуткими вещами с аукционов, блошиных рынков и антикварных магазинов. Кроме того, незнакомые люди оставляют ей вещи с привидениями, которые они не могут держать у себя дома из-за страха. Она сказала: "У нас есть исторические смирительные рубашки из психиатрических больниц и целые шкафы из больниц. У нас есть колесное кресло из одной из таких больниц с привидениями – человек, который мне его подарил, не хотел, чтобы оно стояло у них дома. Я купила на аукционе памятную вещь для ребенка, который умер в 1906 году, за 8 долларов. У меня также есть цепочка из человеческих волос от парня, который сидел в тюрьме за убийство – он сделал цепочку из волос жены своей жертвы".

Вещи в доме Бекки-Энн / Фото: instagram.com/mybloodygalentine

У нее также есть пара манекенов чревовещателей 1930-х годов, подаренных другим коллекционером, который сказал, что эти куклы были настолько преследованы, что иметь их было "наихудшим временем его жизни". Она сказала: "Я очень волновалась, когда получала их, и установила для них камеру – я получала уведомление, что кто-то ходит по моему дому. Я не очень верю в привидений, но это было очень убедительно".

У нее даже есть комната, полная гробов и портрет с пакетом детских зубов. "Сейчас такие вещи, как волосы и зубы, считаются гадкими, но раньше это было не так, говорит она. "Это было сентиментально, родители хранили вещи и выставляли их на показ в гостиной. У меня есть портрет маленького мальчика и его молочные зубы были в пакетике в рамке. Люди думали, что это убийство, но это был просто обряд – у них не было телефонов и гаджетов, чтобы запоминать людей.

Вещи в доме Бекки-Энн / Фото: instagram.com/mybloodygalentine

Но она сказала, что, несмотря на то, что в ее доме хранятся сотни "призраков" и зловещих предметов, память и духи нужно "уважать". Бекки-Энн сказала: "Многие люди говорят, что не смогли бы спать в моем доме, но я чувствую себя спокойно. Здесь царит взаимопонимание, вроде "это ваше пространство для существования, вам здесь рады". Если вы относитесь к вещам с уважением, вы можете сосуществовать с ними, хотя в начале есть период, когда они приживаются, и время от времени что-нибудь происходит".

Вещи в доме Бекки-Энн / Фото: instagram.com/mybloodygalentine

Бекки-Энн сказала, что люди обвиняют ее в том, что она "эксплуатирует смерть" ради своей эстетики, или что она "нуждается в терапии". Но она сказала, что просто находит их интересными – и хочет уважать мертвых, даже если мы их никогда не знали.

Она добавила: "Я не верю, что паранормальное – это то, чего мы должны бояться или подвергать остракизму. Они были такими же людьми, как и мы, и мы должны уважать их как таковых. Это лишь одна из граней того, кем я являюсь как человек – я хранительница потерянных вещей и хранительница историй".

Напомним, в Польше нашли источник вдохновения братьев Гримм. Найденные в Познани книги из частной библиотеки братьев Гримм дают представление об их творчестве и исследовательской работе.

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