Женщине 16 лет отказываются выдать паспорт из-за "несерьезного" имени: как ее зовут

Женщина настаивает, что не хочет менять свое имя, потому что она ей нравится и помогает заниматься благотворительностью.

В Великобритании женщине 16 лет отказывают в выдаче нового паспорта, заявляя, что новое имя британки несерьезно.

Об этом пишет dailymail.co.uk

53-летняя Эйлин Де Бонт из северного Уэльса сменила имя на Pudsey Bear (Медведица Падси – ред.). Поскольку так зовут любимого плюшевого талисмана организации "Дети в беде".

Женщина в 2009 году приняла участие в аукционе на eBay собрать деньги для национальной благотворительной организации. Предоставив список из 50 вариантов, женщина пообещала изменить свое имя на то, какое выберет тот, кто предложит самую высокую цену – в результате аукцион выиграла UK Deed Poll Service, предложив 4 000 фунтов стерлингов.

С того дня британка стала известна как Медведица Падси, а ее две дочери до сих пор с любовью называют ее "мама Медведица".

Все ее банковские реквизиты, счета за коммунальные услуги и медицинские карты оформлены на новое имя. Даже ее бизнес по гаданию на таро, имеющем 32 000 подписчиков на YouTube, зарегистрирован в Companies House под именем миссис Медведица Падси.

Но, несмотря на то, что многие компании и государственные организации признали новую личность миссис Медведица, Министерство внутренних дел отказалось выдать ей паспорт в 2009 году, считая ее смену имени "несерьезной".

А когда в этом месяце она снова обратилась за консультацией по этому поводу, Медведицы ответили, что ее заявление снова могут отклонить, поскольку она потенциально нарушает законы об авторском праве. Ей посоветовали получить разрешение от BBC, однако женщина говорит, что не может пока этого сделать.

Жительница Британии говорит, что из-за проблем с паспортом она не может выезжать за границу и голосовать. Она отмечает, что, несмотря на трудности, не хочет отказываться от своего имени.

"Я Падси уже 16 лет, и мне нравится мое имя. Это милое имя, и оно мне нравится. Оно поднимает настроение многим людям, когда я называю им свое имя, и есть напоминание о том, что жизнь может быть веселой", — утверждает она.

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