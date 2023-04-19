Женщине через 41 год вернули вещь из украденной сумочки: что это было (фото)

Сначала она была настроена скептически, но потом засмеялась.

В Канаде женщине вернули студенческий билет из украденной 41 год назад сумочки.

Об этом сообщает UPI.

Мужчина копал яму для столба забора в своем дворе и нашел старую сумку. Он открыл находку и увидел хорошо сохранившийся студенческий билет 1981-1982 годов.

Житель передал его полиции, которая установила владельца удостоверения личности, идентифицированного только как Лори.

Сообщается, что женщина была сперва настроена скептически. Однако после того, как ей отправили по электронной почте фотографию билета, она рассмеялась, увидев свое удостоверение личности, полученное в младших классах средней школы Веллингтона.

"С годами я, наверное, просто забыла об этом", – поделилась она.

Лора добавила, что это дало ей возможность вспомнить Терезу, пожилую подругу со времен пребывания в Веллингтоне.

Напомним, мужчина устроил истерику во время полета, потому что ребенок пассажиров "плакал 45 минут". Ругательную тираду записали очевидцы на видео и опубликовали в Сети.

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