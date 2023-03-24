Женщине чуть не ампутировали ногу из-за того, что она выпила много водки на вечеринке

В Канаде женщине чуть не ампутировали ногу после громкой вечеринки.

Так, 36-летняя Джулия Андерсон из Онтарио вернулась домой с девичника и потеряла сознание.

Она рассказала, что выпила слишком много водки, пишет ladbible.com. Через несколько часов женщина проснулась и поняла, что не может пошевелить невероятно распухшими ногами.

Сначала она подумала, что сломала кости и позвала маму. Они вызвали скорую помощь. После осмотра врачами у Джулии диагностировали компартмент-синдром. Он вызван кровотечением или отеком мышц. Чтобы спасти ногу, ей пришлось пройти диализ, переливание крови и операцию по пересадке кожи.

Фото: ladbible.com

После инцидента прошло три года, но Джулия до сих пор не может нормально ходить.

"Когда я попала в больницу, мое тело было очень опухшим. Я крошечная, у меня всего 45 кг, но я выглядела на 20 килограммов больше. Меня немедленно отправили на операцию, потому что мышцы ухудшались и выделяли токсины в кровь, из-за чего мое тело опухало, а почки отключались. После первой операции я две недели находилась в реанимации, привязана к устройству для оттока жидкости, потому что я все еще была огромная. Мне все время было больно. Представьте, что ваша нога затекает, но это ощущение покалывания в тысячу раз больнее, как резкий удар током по моей ноге", — вспомнила женщина.

Фото: ladbible.com

После пяти недель в больнице Андерсон вернулась домой, где еще три была прикована к постели. Она до сих пор борется с последствиями.

"Я не могу нормально ходить. Я хожу на левой ноге, будто я ношу высокий подбор — почти как нога Барби. Пальцы на ногах начинают подгибаться, я не знаю, понадобится ли мне дальнейшая операция или они могут что-то сделать сейчас", — добавила она.

Фото: ladbible.com

Джулия призвала людей быть осторожными, если они выпивают со своими друзьями, поскольку последствия могут быть серьезными.

Напомним, в США организм мужчины начал производить спирт. Он жил с необычным синдромом "автопивоварни" и даже мог попасть за решетку.

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