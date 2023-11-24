Женщине до конца жизни запретили плавать на круизных лайнерах: что она натворила

Круизная компания Carnival Cruise Line наложила пожизненный запрет на посещение жительницы Техаса, США.

Об этом пишет The Washington Post.

Когда Мелинда Ван Вельдхуизен проходила проверку в порту Майами в августе, служба безопасности обнаружила в ее чемодане пачку жевательных конфет с легальным наркотиком CBD. В правилах компании говорится, что продукты CBD запрещены в море, поскольку они "незаконны во всех портах", независимо от того, доступны ли они для "медицинских целей" в некоторых частях Соединенных Штатов.

42-летняя медсестра и мануальный терапевт из Далласа, рассказала, что перед поездкой ее остановила охрана, потому что рентгеновское сканирование обнаружило в ее чемодане металлические кусачки для ногтей. В ходе обыска сумки сотрудники службы безопасности обнаружили пачку жевательных конфет CBD, которые она купила в аптеке в Техасе. Она сказала, что жевательные конфеты были упакованы и рекламировались как средство, помогающее при проблемах со сном.

Ван Вельдхуизен рассказала, что охрана и другие сотрудники экипажа заставили ее ждать в зоне посадочного терминала вдали от семьи около 3,5 часов. По ее словам, за это время охрана взвесила жевательные конфеты и спросила, есть ли у женщины лицензия на их хранение. В конце концов, ей сказали, что ее не пустят в круиз.

В августе компания направила Мелинде письмо, в котором сообщила, что ей будет запрещено пользоваться всеми судами перевозчика, а любые попытки забронировать предстоящий круиз будут отменены.

По словам женщины, сначала ей заявили, что она будет нести ответственность за оплату круиза и стоимость поездки для своего мужа и двух сыновей-подростков, которые отправятся в путешествие без нее. По словам ее адвоката Дарена Стабински, эта сумма составляет примерно 5586 долларов. После отплытия круиза с ее кредитной карты было снято около 700 долларов.

В конце концов компания направила повторное письмо с предложением возместить ей стоимость круиза в размере 1665 долларов. Но Стабински сказал, что этого мало. Мелинда надеется, что ей возместят стоимость проезда всей семьи. Она также мечтает, что ее запрет будет снят.

Напомним, водитель автобуса из Полтавы во второй раз выиграл большой приз в лотерею. Известно, на какую сумму разбогател 53-летний мужчина.

Читайте также: