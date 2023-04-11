Женщине из-за внешности запретили ходить на работу, в пабы и школу: как она выглядит — фото

Мелисса Слоан также не очень охотно выходит на улицу из-за буллинга.

Помешанной на татуировках женщине запретили ходить на работу, посещать пабы и даже детскую школу из-за ее внешнего вида.

Об этом пишет Daily Star.

46-летняя Мелисса Слоан имеет ряд рисунков на теле, в том числе и на лице. Первые тату она набила еще в 20 лет. Теперь женщина даже не знает их количества.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Чтобы унять свою "зависимость", мама из Уельса делает большинство своих татуировок в "тюремном стиле" со своим партнером Люком, не выходя из дома.

Но за это ей пришлось немного поплатиться. Она рассказала, что ее выгнали с работы, а на новую не берут.

"Я устроилась на работу уборщицей туалетов, но меня не берут из-за моих татуировок. Моей первой работой была уборка много лет назад, чистка туалетов. Люди говорили, что у меня никогда в жизни не было работы, у меня была одна, и это долго не длилось. Но если бы кто-то предложил мне работу завтра, я пошла бы и работала", — поделилась она.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на любовь к татуировкам, мастера запретили ей посещать салоны, потому что ее лицо "не поддается коррекции".

"Тату-салоны закрыли передо мной дверь — татуировщики меня не пускают. Это все потому, что мне уже ничем не помочь. Я зашла слишком далеко", — сказала Мелисса.

А прежде, чем женщине запретили посещать тату-салоны, ей запретили пить спиртное в пабах. Это даже "разрушило ее рождественские планы выпить пива". Теперь у нее "пожизненный запрет" на вход в любые алкогольные заведения.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

"Я ходила в пабы и люди пялились. Мне запрещено посещать пабы в моем районе, я не могу туда попасть из-за своих татуировок. Я скучаю просто за общением с людьми, я та, кто разговаривает со всеми, когда выпью. Но я ничего не могу с этим запретом сделать", — призналась она.

Также в период Рождества маме запретили посещать школу, где учатся ее дети.

Она утверждает, что ее заставили смотреть, как ребенок играет через окно, потому что люди не могут смотреть сквозь пальцы на ее альтернативную внешность.

"Никаких рождественских вечеринок, и когда я иду в школу своего ребенка, меня не приглашают. Однажды они сказали, чтобы я пошла и посмотрела в окно класса. Я не хожу на школьные представления", — добавила мама.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Мелисса даже пытается выйти из дома, поскольку незнакомцы пристают к ней на улице настолько, что ее называют "уродом" перед ее детьми.

Она утверждает, что недавно отклонила предложение о бесплатном лазерном лечении, чтобы удалить чернила с лица. Мама считает, что удалять чернила будет пустой тратой времени, поскольку она просто начнет все сначала. А идея подкрасить глазные яблоки – это то, что Мелисса хотела бы воплотить в жизнь.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, супруги полетели в Турцию за "новой внешностью", но остались в отчаянии из-за результата пластических операций. Пара нашла дешевую клинику в Сети и поплатилась за это своим видом.

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