Женщине откусила нос собака, испуганная ее капой для отбеливания зубов

Обычно дружелюбный домашний любимец набросился на девушку своего хозяина, когда она хотела его покормить.

30-летняя художница Оливия Куаст из американского города Томастона в штате Коннектикут получила ужасные травмы лица и руки, когда 6-летний питбуль ее парня, очевидно, испугался устройства для отбеливания зубов, которое она носила.

Об этом сообщило издание The Independent.

Инцидент произошел, когда женщина наклонилась к собаке по имени Бентли, чтобы покормить ее.

Обычно дружелюбный домашний любимец неожиданно бросился ей в лицо и воткнул зубы в ее нос, оторвав его от лица. Затем он еще дважды набросился на Оливию, оставив ее с серьезными травмами на руке, прежде чем она смогла оттолкнуть его ногой.

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Женщина предположила, что Бентли мог испугаться ее капы, отбеливающей зубы и оснащенной ультрафиолетовым светом.

После нападения она побежала в ванную, где позвонила родителям, и они немедленно вызвали скорую помощь.

Пострадавшую доставили на скорой в больницу Хартфорда, где врачи обнаружили, что ее нос, перегородка и хрящи были вырваны, но переносицы и ноздри остались целыми. Телесные повреждения не повлияли на дыхание и обоняние.

Оливия и ее 44-летний партнер приняли тяжелое решение усыпить Бентли вскоре после инцидента.

Говоря о травматичном моменте, Оливия сказала: "Я понятия не имела, что он собирается броситься на меня, это был полный шок. У нас были неплохие отношения, накануне вечером он заснул в моей кровати".

Напомним, в румынском городе Яссы 64-летняя женщина обратилась за помощью к врачам после того, как ее ужалил скорпион, которого она принесла вместе с фруктами из супермаркета.

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