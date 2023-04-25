Женщине подарили на день рождения выигрышный лотерейный билет: на какую сумму она разбогатела

Мужчина из Кентукки купил своей жене в подарок на день рождения лотерейные билеты.

Он приобрел в Луисвилле билеты на 100 долларов, а в результате она выиграла главный приз в размере 500 000 долларов.

Об этом пишет upi.com.

"Трудно что-то купить тому, у кого есть все, поэтому я подумал, что дам ей 100 долларов в виде скретч-оффа", — сказал он.

Мужчина вложил билеты в поздравительную открытку и подарил ее своей жене, которая была в шоке, обнаружив, что билет Wild Numbers 100X за 20 долларов был выигрышным на 500 000 долларов.

"Она входит в гостиную и говорит: "Пожалуйста, скажи мне, что ты не давал мне шутливую карточку". Я сказал: "Что?". Она повторила это снова, и я сказал: "Крошка, я не шучу о деньгах". Она говорит: "Мне нужно, чтобы ты взглянул на это". Она показала его мне. Я был ошеломлен. Я снова взглянул на него и сказал: "Да, это невероятно", — вспомнил мужчина.

Избранник именинницы посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз от имени своей жены.

"Я сказал ей, что это будет лучший день рождения, который у нас когда-то был. Такое никогда больше не повторится", – сказал он.

Мужчина также поделился, что деньги пока что будут в банке.

Напомним, мужчина разбогател, просто сидя на пляже. Уезжая в отпуск, американец приобрел лотерейный билет, который оказался выигрышным.

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