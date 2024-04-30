Женщине приходится плыть по реке с аллигаторами, чтобы вынести мусор – видео

Жизнь на грани приобретает совершенно новое значение для одной женщины, живущей на берегу реки Сатилла в штате Джорджия, США.

Кэти и ее муж живут в полной изоляции, со всех сторон окружены водой. Женщина каждую неделю отправляется в происшествие, где ее подстерегают аллигаторы и другие опасные животные. Со своим верным компаньоном чихуахуа она загружает в лодку мусор и отправляется в путешествие по мутным водам.

Одиссея с вывоза мусора начинается с того, что она одевает тяжелый комплект непромокаемой одежды: "Шаг первый: возьмите костюм", — рассказывает Кэти в своем видео в TikTok. "Шаг второй: возьмите чихуахуа", — добавляет она, запихивая своего компаньона в комбинезон.

После того, как мусор загружен в лодку, Кэти отправляется в путь, ориентируясь в воде с легкостью опытной искательницы приключений.

Но на этом путешествие не кончается. Добравшись до суши, она садится на квадроцикл, чтобы завершить путешествие к мусорному контейнеру, но наталкивается на запертые ворота, что добавляет еще одно препятствие, которое нужно преодолеть.

"К сожалению, ребята заперли их перед тем, как уйти сегодня утром, поэтому мне приходится идти пешком", — говорит она.

Несмотря на это, Кэти продолжает идти дальше. "Мы сделали это. Там нет соседей. Соседи там", — шутит она, осматривая свои изолированные владения.

Для Кэти такой строгий образ жизни означает не просто выживание, а процветание. Несмотря на изоляцию и ежедневные испытания жизни в зоне, склонной к наводнениям, она находит утешение в красоте и покое своего окружения.

"Для меня трудности – ничто по сравнению с преимуществами пребывания здесь для нашего психического и физического здоровья", — поразмыслила она в отдельном видео. "Жуки, свалки, аллигаторы, змеи – ничто из этого не может сравниться с миром, который мы чувствуем, с беспечностью, с тем, что мы просто расслабляемся и живем удивительной жизнью".

Кэти рассказала, что они с мужем приобрели этот дом после того, как их двое взрослых детей стали самостоятельными.

Напомним, мужчина два месяца прожил в пещере без понимания времени и шокировал, как это повлияло на него. Мишель Сиффр дважды прожил в пещере длительное время и поделился результатом своего исследования, которое использовало NASA.

Читайте также: