В Великобритании маме с редким заболеванием пришлось ампутировать ногу, чтобы получить водительское удостоверение — и доказать, что врачи ошибались, когда сказали, что она никогда не сядет за руль.

Об этом пишет Need To Know.

Эми Паттерсон перенесла 30 операций за последние годы.

39-летняя женщина родилась с гемигипертрофией, из-за которой одна сторона тела становится больше другой.

На пути к здоровью Эми прошла много препятствий, но одним из самых трудных было известие о том, что она никогда не сможет управлять автомобилем. Домохозяйке также приходилось бороться с постоянной болью, неделями быть прикованной к постели и тяжелыми костными инфекциями.

Когда врачи порекомендовали ей ампутацию, она обеспокоилась, не повредит ли это ее шансам стать квалифицированной водительницей. Но Эми отказалась смириться с поражением.

Она преодолела страх потерять ногу и с честью прошла свое испытание.

Эми Паттерсон / © Jam Press

Мама наконец обрела независимость, к которой всегда стремилась, и может отвезти своих сыновей в школу.

«Все, чего я хотела — это сесть за руль и поехать, чтобы меня ничто не сдерживало», — рассказала Эми, живущая на северо-востоке Англии, в интервью. «Раньше я была прикована к кровати и вынуждена пользоваться колесным креслом. Костные инфекции были невыносимыми, и я испытывала изнурительную боль каждый раз, когда пыталась ходить. Я не могла удержаться на работе и не смогла окончить школу, потому что мне было очень больно. Без машины мне приходилось тащить себя с помощью ходунков, чтобы отвезти ребят в школу, а потом снова ковылять домой. Я старалась быть более независимой. Но получение прав означало не только свободу — это полностью изменило бы качество моей жизни. Я не была уверена, что ампутация ноги поможет мне получить права. Но я отказалась подвергаться этому негативному мышлению. В то же время мой врач предупредил меня, что я не могу делать дальнейшие операции, поскольку последующая инфекция, скорее всего, распространится в моем кровотоке. И когда это произошло, у меня не было другого выбора, кроме как ампутировать ногу — иначе моя жизнь висела бы на волоске. Я была опустошена. Но, несмотря на разбитое сердце, я стала еще более решительной в том, что это даст мне хотя бы одно положительное изменение: без постоянной боли я смогу сдать экзамен по вождению».

Эми Паттерсон / © Jam Press

После операции Эми три месяца находилась на восстановлении, прежде чем научилась ходить с протезом. Но как только врачи выписали ее, она начала брать уроки вождения. Через четыре месяца она сдала экзамен.

Эми сказала: «Мне поставили протез, я купила себе Kia с автоматической коробкой передач и сдала с первого раза. Никакими словами нельзя описать, как я была взволнована».

Эми сдала экзамен с первой попытки / © Jam Press

Но новая жизнь Эми не останавливается за рулем. Она также мечтает снова бегать со своими сыновьями. Именно по этой причине мама собрала 530 фунтов стерлингов (28679 гривен) с 4000 фунтов (216445 гривен) на GoFundMe, чтобы приобрести спортивную ногу.

Она надеется, что ее история повысит осведомленность и поощрит других людей с хронической болью установить собственные границы и не слушать людей, которые говорят, что они «не могут» чего-то сделать.

Эми добавила: «Я надеюсь, что, поделившись своей борьбой, я помогу хотя бы одному человеку. Я никогда не думала, что смогу управлять автомобилем, но посмотрите на меня сейчас. Мне нравится садиться за руль и иметь свободу просто двигаться, в отличие от того, когда я была ребенком. Когда меня сбивают с ног, я просто продолжаю подниматься. Меня не остановить», — добавила она.

Эми Паттерсон / © Jam Press

