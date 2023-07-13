Женщине пришлось побрить голову из-за неудачного наращивания волос - шокирующие фото

Она облысела через 4 недели после кровотечения и волдырей.

Британка испытала "физическую и эмоциональную боль" после того, как наращивание волос привело к облысению.

Об этом пишет The Sun.

24-летняя Шона Хиггинс рассказала, что заплатила владельцу лондонского парикмахерского салона почти 1700 долларов за наращивание, чтобы помочь ей скрыть выпадение.

Шоне нарастили длинные пряди, но у нее начались другие проблемы. Женщина снова сходила в парикмахерскую, где ей предложили накладные волосы за дополнительные 65 долларов.

Шона Хиггинс после наращивания / Фото: thesun.co.uk

Впрочем, через неделю после того, для Хиггинс начался "кошмар": "Одни за другими накладные волосы начали выпадать вместе с кусками моих волос. Потом мой скальп начал кровоточить и покрываться волдырями. У меня были большие красные пятна там, где сетка натягивала кожу. Каждый день появлялось все больше залысин".

Волосы женщины начали выпадать / Фото: thesun.co.uk

Прошло четыре недели и клиентка поняла, что все приобретает худший оборот, когда ее кожа на голове превратилась в "поле битвы, покрытое волдырями, струпьями и кровью".

Хиггинс наконец обратилась к дерматологу, но лишь для того, чтобы они объяснили, что неуместные наращивания необратимо повредили ее кожу головы.

Она облысела через 4 недели после кровотечения и волдырей. / Фото: thesun.co.uk

Но на этом беда с волосами не заканчивается — как сказала Хиггинс, ей отказали в возмещении средств и предложили "новую систему волос".

"Когда я потребовала возмещения, то угадайте, что они предложили? Новую систему волос! Серьезно, как я могу использовать это, когда у меня не остались волосы? Они проигнорировали мои просьбы и проигнорировали травму, которую они причинили мне", — сказал опустошенная женщина.

В результате, Хиггинс пришлось побрить голову.

Шона Хиггинс / Фото: thesun.co.uk

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