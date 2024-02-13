Женщине присудили 1,6 млн долларов компенсации из-за отмены собеседования: в чем причина

В США женщине присудили 1,6 млн долларов компенсации из-за отмены собеседования.

Об этом пишет Miami Herald.

Компания связалась с претенденткой после того, как ее резюме привлекло внимание работодателя. Впрочем, потом они отказались провести собеседование и нанять ее, узнав, что она не слышит, несмотря на то, что кандидатка отвечала требованиям для этой работы, согласно федеральному иску, поданному в Нью-Йорке.

Теперь присяжные присудили женщине немалую сумму в виде задолженности по выплате заработной платы и возмещению убытков после того, как Комиссия по обеспечению равных возможностей в области трудоустройства подала в суд на McLane Northeast, дистрибьюторскую компанию с филиалом в Болдуинсвилле. По данным EEOC, после двухчасового обсуждения присяжные решили, что техасская компания нарушила Закон об американцах с инвалидностью. Агентство утверждало, что компания дискриминировала женщину, когда отказала ей в интервью из-за нарушения слуха.

В иске говорится, что она подала заявку на работу на две складские должности начального уровня, связанные с выполнением заказов клиентов путем размещения продуктов в сумках или коробках.

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По данным EEOC, присяжные присудили женщине 25 000 долларов в качестве компенсации, 150 000 долларов в качестве компенсации за эмоциональный стресс и 1,5 миллиона долларов в качестве штрафных санкций.

Тем временем, McLane Northeast "разочарована вердиктом".

"Мы поддерживаем нашу преданность инклюзивной занятости, и мы имеем давние истории найма и размещения товарищей по команде с ограниченными возможностями", — сказал старший вице-президент компании. "Сейчас мы оцениваем все доступные варианты, в частности, возможность апелляции".

По данным EEOC, несмотря на то, что женщине было присуждено возмещение ущерба в размере 1,65 миллиона долларов, на самом деле сумма, которую она может получить гораздо меньше – 300 000 долларов. Это связано с ограничениями на сумму ущерба, которую может получить человек.

Напомним, самый богатый мужчина всех времен потерял свое состояние за минуты. Он ненадолго стал первым квадриллионером на планете.

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