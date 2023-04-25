Женщине сказали, что она умрет без новой почки, но собака спасла ее: удивительная история

Пес нашел на пляже одного из 22 миллионов доноров.

Больная женщина была чудом спасена после того, как ее собака обнаружила на пляже одного из 22 миллионов доноров почки.

Об этом пишет thesun.co.uk.

У 44-летней Люси Хамфри после 15 лет волчанки (заболевание, вызывающее воспаление сердца, легких, печени, почек и суставов – Ред.) была почечная недостаточность, и ей сказали, что она умрет без новой почки.

Но когда Люси и ее партнер 49-летний Сенид Оуен отправились на пляж провести день, ее доберман продолжал приближаться к незнакомой женщине. Инди удалось разнюхать 40-летнюю Кэти Джеймс, недавно вошедшую в список доноров — и, на удивление, она была идеальной парой для Люси.

Собака нашла на пляже одного из 22 миллионов доноров почки для своей хозяйки / Фото: thesun.co.uk

Люси подошла, чтобы извиниться перед Кэти за то, что Инди побеспокоила ее, и пары разговорились. Кэти пригласили присоединиться к их барбекю на пляже Колд-Нэп, остров Барри, Южный Уэльс.

Люси рассказала: "Она принесла с собой выпить и предложила мне. Сенид объяснил, что я не могу пить, потому что нахожусь на диализе. Он сказал, что я жду пересадку почки. Удивленная Кэти ответила: "Это безумие. Я только что зарегистрировалась в реестре доноров почки". Сенид спросил ее, кому она жертвует, и Кэти ответила: "Любому, кто этого хочет", — вспомнила Хамфри.

Они обменялись номерами и на следующий день связались с координатором доноров. Как оказалось, Кэти идеально подошла.

Кэти Джеймс оказалась идеальной доноркой для Люси / Фото: thesun.co.uk

"Хирург сказал нам, что шанс найти идеальную пару один на 22 миллиона, и это то, что мне было нужно, потому что у меня волчанка. Несколько лет назад мне сказали, что у меня есть только около пяти лет. Диализ не работает вечно, и вы можете установить только определенное количество линий доступа", – рассказала женщина.

Женщины сделали трансплантацию осенью 2022 года / Фото: thesun.co.uk

Женщины сделали трансплантацию в Университетской больнице Уэльса в Кардиффе 3 октября в 2022 году.

Операция прошла успешно, и теперь Люси полностью поправилась и живет нормальной жизнью.

Люси Гамфри и Кэти Джеймс / Фото: thesun.co.uk

Напомним, медэксперты назвали венерическую болезнь, которая может передаваться еще и через поцелуи. Ее можно подхватить не только половым путём.

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