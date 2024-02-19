Женщине, у которой более 800 тату, запретили приходить на похороны собственной мамы

"Самая татуированная мама Великобритании" поделилась, что ее никогда не приглашали на свадьбу и даже не пустили на похороны собственной матери.

Об этом она рассказала Daily Star.

47-летняя Мелисса Слоан имеет на теле не менее 800 татуировок. Еженедельно женщина набивает новые три-четыре дизайна. Сначала она не могла найти работу, потом ей запретили посещать пабы, тату-салоны, вечеринки в честь Хэллоуина и даже школьные рождественские выступления ее детей.

Несмотря на то, что Мелиссу критиковали, она всегда могла положиться на свою мать вне зависимости от того, сколько татуировок у нее было на теле. Однако после того, как ее мама умерла в 2020 году, у нее теперь есть только ее партнер Люк и двое маленьких детей, с которыми она живет. Остальные пятеро наследников не общаются с ней.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Мелиссу не только не приглашают на праздники, в частности свадьбу, из-за внешности, но и запретили приходить на похороны мамы.

"Мне даже не разрешили пойти на похороны моей мамы из-за того, как я выгляжу", — заявила британка. "Они не хотели, чтобы я была там. Моя семья не хотела, все родственники. Мне следовало просто прийти. Но на самом деле все сводится к моим татуировкам, поэтому они не хотели, чтобы я появилась. Я должна была выстоять. Кто-то мог бы сказать: "Ну, почему ты не пошла потом, когда они все свалили?". Но моя мама очень гордилась бы тем, что я делаю то, что я сделала, и о чем пишут в газетах".

Напомним, недавно Мелисса замаскировала тату макияжем и показала, как выглядит. Несмотря на то, что пользователи говорят, что ей так лучше, дети женщины это ненавидят.

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