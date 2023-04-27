Женщине удалили пулю из клитора во время невероятной "первой в своем роде" операции (фото)

В Сомали на северо-востоке Африки женщине удалили пулю из клитора.

Это была первая подобная операция, пишет dailymail.co.uk.

24-летняя женщина попала в больницу Эрдогана в Могадишо с нестерпимой болью после того, как ей случайно выстрелили в промежность 2-сантиметровой пулей.

Она рассказала бригаде акушеров и гинекологов, что сидела в гостиной, когда пуля пробила потолок.

Компьютерная томография показала, что пуля застряла внутри ее клитора.

Женщине удалили 2-сантиметровую пулю из клитора. / Фото: dailymail.co.uk

Подробности об инциденте были записаны в International Journal of Surgery Case Reports.

В отчете говорилось: "Насколько нам известно, это первое случайное пулевое ранение, проникшее в область вульвы (наружная часть женских половых органов) с застрявшей в клиторе пулей".

Авторы исследования заявили, что из-за их подозрений, что такая травма раньше не регистрировалась, "они подумали, что это редкость".

Врачи сделали потерпевшей местную анестезию и удалили пулю.

Это была первая такая операция / Фото: dailymail.co.uk

Предполагается, что она попала в тело с низкой скоростью — если бы это было не так, потенциально женщина имела бы гораздо более серьезные проблемы.

Операция прошла удачно и на следующий день ее выписали из больницы "в хорошем состоянии". На контрольном приеме через месяц выяснилось, что с женщиной все хорошо.

Напомним, в Польше женщина заплатила мужчине за секс. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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