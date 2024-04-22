Женщине запретили пользоваться такси из-за имени: как ее зовут

Компания такси Uber запретила пользоваться услугами женщине из-за ее имени.

Об этом пишет Daily Star.

Женщину зовут Свастика Чандра. Ее имя на санскрите означает "удача", но также так называется печально известный нацистский символ. Она утверждает, что ей запретили пользоваться услугами, потому что компания классифицировала ее имя как "потенциально оскорбительное".

35-летняя женщина сказала австралийской программе A Current Affair: "Однажды я делала заказ на еду, дошла до этапа оплаты, и здесь появилось окно с надписью: "Ваше имя не соответствует действительности, и вам нужно сменить имя в приложении". Они не знают, что индусы использовали это имя тысячи лет до того, как Гитлер использовал его неправильно. Это очень распространенное имя. Я лично знаю еще четырех или пяти девушек с таким именем. В школе у нас было две или три девочки с таким именем – оно означает удачу, и для меня это означает хорошие вещи. Я очень горжусь своим именем. Я верю в добро, которое с ним связано, и ни на что его не изменю".

Сага длилась пять месяцев, и фактически Совет индусов Австралии, а также еврейская община страны вмешались и защитили ее, прежде чем Uber начала действовать. Сейчас хинди-сообщество чествует женщину за то, что она противостояла Uber, а компания выпустила заявление, где извинилась перед ней.

"Uber стремится способствовать созданию безопасной и доброжелательной среды для всех пользователей. По этой причине Uber имеет глобальную политику ограничения доступа для пользователей, чьи имена, введенные в приложении, содержат потенциально оскорбительные слова. Мы понимаем, что существуют разные культурные нюансы в именах, и потому наши команды рассматривают подобные инциденты в индивидуальном порядке, чтобы обеспечить справедливую оценку каждой учетной записи. В этом случае, рассмотрев запрос Чандры, мы восстановили ее доступ к приложению. Мы извинились перед ней за неудобства, которые она испытала, и ценим ее терпение во время рассмотрения дела, которое заняло больше времени, чем мы надеялись", - отметили в компании.

Напомним, ранее Uber поделился списком 50 самых удивительных потерянных вещей пассажирами. Некоторые вещи очень уникальны.

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