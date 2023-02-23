Женщину две недели искала вся страна, а когда нашли тело – ничего не поняли: загадочная история смерти

Полиция до сих пор не может установить обстоятельства, при которых погибла Никола.

В Великобритании полиция, частные детективы и местные две недели искали 45-летнюю Николу Булли. Женщина загадочно исчезла 27 января, ее тело нашли в феврале, однако до сих пор остается много вопросов, что привело к смерти женщины.

Об этом пишет BBC.

Никола Булли, ее партнер и двое детей проживали в небольшом городке Сент-Майклс-он-Вайр на северо-западе Англии. Женщина была консультантом по ипотечным кредитам.

27 января она отвезла своих двух дочерей в школу, а затем пошла гулять с собакой вдоль реки Вайр. Женщина отправила с мобильного телефона сообщение своему руководителю и подключила мобильное приложение для совещания с коллегами.

Последний раз женщину видели в 9:10, а уже в 9:30 ее телефон нашли на берегу реки с включенным приложением для онлайн-совещания, недалеко бегала собака. Женщины рядом не было.

Фото: The Daily Mirror

На место происшествия вызвали полицию, они не обнаружили признаков того, что женщина могла бороться. Тогда возникла версия, что потерпевшая могла быть в реке. На место даже вызвали детективов, которые с помощью специального оборудования проверяли дно водоема. Инцидент стал очень резонансным в Британии, поэтому в городок Сент-Майклс начали ехать детективы-любители и блоггеры, которые проводили собственные расследования, что мешало полиции.

Правоохранители из-за заявления о личных проблемах пропавшей тоже попали в скандал. Полиция, чтобы оправдаться, заявила, что Никола была в состоянии "уязвимости" из-за ранней менопаузы, из-за чего у нее возникли проблемы с алкоголем и, как следствие, с поведением. Это разозлило родных женщины и общественность, поскольку такая информация никак не помогла следствию.

Фото: Daily Mirror

В Великобритании полиция просмотрела сотни часов видео с камер наблюдений и допросила почти 700 водителей автомобилей, которые ехали у реки 27 января, однако это также не дало никаких результатов.

Утром 19 февраля тело Николы Булли обнаружила пожилая пара, выгуливавшая свою собаку. Труп лежал в камышах.

Однако до сих пор полиция не может установить, а что же произошло на самом деле. Дело о смерти Николы расследуют как "невыясненное". На теле усопшей не было признаков насилия. Что касается самоубийства, то полиция и родные тоже сомневаются, поскольку женщина не находилась в состоянии депрессии и не оставила предсмертной записки. Также полиция сомневается, что это мог быть несчастный случай, поскольку телефон потерпевшей так и остался на скамейке, а собаку отпустили с поводка.

Напомним, в Британии арестовали мужчину, который заявил, что идентифицирует себя как женщину, пытаясь оправдать совершенное им сексуальное насилие в туалете на железнодорожной станции.

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