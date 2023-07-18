Женщину едва не раздавил сбежавший из бассейна огромный морской лев - видео

В Сети появились кадры, где на дрессировщицу упал огромный морской лев.

Животное прыгнуло сверху после побега из бассейна. Инцидент произошел во Флориде.

Ужасный момент попал на видео 20-летнего Мики Диаза. Сидя на одной из зрительских рядов в перерывах между шоу, парень поднял глаза и понял, что морской лев пытается выбраться из бассейна.

Сотрудница подошла, чтобы попытаться столкнуть его обратно в воду, но было слишком поздно, поскольку морской лев уже перебрался через прозрачную стеклянную стену, окружающую бассейн. Прежде чем Мика успел осознать, что произошло, морской лев всем своим весом шлепнулся на работницу.

"Потом морского льва забрали", – передает его слова Mirror. "Это случается нечасто. Казалось, что морской лев немного разволновался. Но, к счастью, с обоими все хорошо".

Полностью шокировав зрителей, думавших, что дрессировщица погибнет, она встала и погладила морского льва, показывая, что они оба невредимы.

Поскольку многие в Интернете критикуют ситуацию, Общество защиты животных опубликовало заявление, напоминающее людям, что "Общество защиты животных Соединенных Штатов считает, что этих животных лучше всего наблюдать в их естественной прибрежной и океанской среде, а не держать в неволе просто для развлечения людей".

Группы, подобные этой, утверждают, что морские существа ежедневно проплывают десятки км и что аквариумы не подходят для содержания таких животных, как морские львы, дельфины и косатки, которые склонны к развитию депрессии, а также к физическим заболеваниям из-за небольшого пространства, где они живут.

Напомним, в Южной Африке акула прокусила надувную лодку во время хаотического заплыва. Путешественники наблюдали за зрелищным бегом сардин.

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