Женщину и ее бывшего арестовали просто в самолете: что они там делали

53-летнюю Лизу Риган задержали в считанные секунды после приземления рейса easyJet, которым она возвращалась с отдыха. Правоохранители ждали ее прямо в салоне самолета и вывели в сопровождении полиции к следователю фургона.

Об этом пишет Daily Mail.

Следствие установило, что Риган и ее 44-летний экс-мужчина Филипп Джонс руководили кафе в Суонсе, позиционируя себя как уважаемые члены общины. В то же время, заведение использовали для отмывания средств от продажи кокаина дилерам, которые распространяли наркотики в Суонсе и районе Амманфорда.

В ходе обысков детективы изъяли видео, где Джонс разрезает килограмм кокаина. Оба подозреваемых признали вину — в распространении кокаина, хранении наркотиков с целью сбыта и сокрытии доходов, полученных преступным путем.

К делу был причастен и 54-летний дилер Трейси Льюис, закупавший крупные партии кокаина у Ригана и Джонса для собственной сети.

Суд осудил:

Лизу Риган — до 7 лет и 4 месяцев заключения;

Филиппа Джонса — до 6 лет и 8 месяцев;

Трейси Льюиса — до 6 лет лишения свободы.

Сержант Люк Такер заявил: «Лиза Риган, Филипп Джонс и Трейси Льюис вместе ответственны за то, что наводнили наши общества значительными объемами наркотиков классов А и В. Они считали себя неприкосновенными, но ошиблись. Теперь у них будет достаточно времени, чтобы подумать об этом во время продолжительного заключения. Их изоляция сделала наши улицы более безопасными».

