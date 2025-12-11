- Дата публикации
Женщину и ее бывшего арестовали просто в самолете: что они там делали
Женщину и ее экс-мужчину разоблачили в организации наркобизнеса из-за обычного кафе.
53-летнюю Лизу Риган задержали в считанные секунды после приземления рейса easyJet, которым она возвращалась с отдыха. Правоохранители ждали ее прямо в салоне самолета и вывели в сопровождении полиции к следователю фургона.
Об этом пишет Daily Mail.
Следствие установило, что Риган и ее 44-летний экс-мужчина Филипп Джонс руководили кафе в Суонсе, позиционируя себя как уважаемые члены общины. В то же время, заведение использовали для отмывания средств от продажи кокаина дилерам, которые распространяли наркотики в Суонсе и районе Амманфорда.
В ходе обысков детективы изъяли видео, где Джонс разрезает килограмм кокаина. Оба подозреваемых признали вину — в распространении кокаина, хранении наркотиков с целью сбыта и сокрытии доходов, полученных преступным путем.
К делу был причастен и 54-летний дилер Трейси Льюис, закупавший крупные партии кокаина у Ригана и Джонса для собственной сети.
Суд осудил:
Лизу Риган — до 7 лет и 4 месяцев заключения;
Филиппа Джонса — до 6 лет и 8 месяцев;
Трейси Льюиса — до 6 лет лишения свободы.
Сержант Люк Такер заявил: «Лиза Риган, Филипп Джонс и Трейси Льюис вместе ответственны за то, что наводнили наши общества значительными объемами наркотиков классов А и В. Они считали себя неприкосновенными, но ошиблись. Теперь у них будет достаточно времени, чтобы подумать об этом во время продолжительного заключения. Их изоляция сделала наши улицы более безопасными».
