Женщину испугал шум в 5 утра: камера показала, кто устроил беспорядок в доме
Жительница США проснулась рано утром от громкого шума и подумала, что в ее дом ворвались грабители, но камера наблюдения раскрыла забавную правду.
Однажды утром в США женщина проснулась от громкого шума в 5 утра и подумала, что это ограбление. Но, проверив запись с камеры наблюдения, поняла свою комическую ошибку.
Видео, которое зафиксировало пушистых озорниц, она опубликовала в TikTok.
Ролик быстро стал вирусным, собрав более 7 миллионов просмотров и около миллиона лайков.
Хаос, вызванный котами
Видео, опубликованное в аккаунте LunaLoo, раскрыло, что причиной громкого шума были не воры, а ее две кошки . На кадрах видно, как одна кошка, застряв головой в полиэтиленовом пакете, бегает по комнате кругами, врезаясь в мебель и чуть не сбивая декор. Другая кошка сначала наблюдала за этим хаосом с дивана, а затем присоединилась к «играм».
Владелица, смело вошла в гостиную, поняв, что дома нет никого постороннего. Она нашла одну кошку на диване, а другую все еще в плену пакета. После того как женщина сняла пакет, ее любимица сразу ушла, будто ничего и не произошло.
В комментариях под видео пользователи TikTok активно делились своими впечатлениями: «Клянусь, коты имеют ХУДШИЙ инстинкт самосохранения в ХУЖЕЕ возможное время», — написал один пользователь. Другой в шутку подытожил: «Теперь, когда ты наконец-то проснулась… время для завтрака №1».
Почему коты активны на рассвете
Такая ночная активность кошек не редкость. Как пишет Newsweek, кошачьи являются сумеречными животными (крепускулярными) — они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Этот инстинкт сохранился от предков, которые использовали это время для охоты в дикой природе.
Чтобы уменьшить ночную активность домашнего питомца, эксперты советуют владельцам соблюдать несколько правил:
Установить последовательный распорядок дня .
Активно играть с кошками вечером .
Кормить кошек самой большой порцией пищи непосредственно перед сном .
Избегать кормления сразу после пробуждения владельца утром.
Убирать все игрушки перед сном во избежание самостоятельных ночных «развлечений».
