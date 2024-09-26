Женщину из-за внешности не впустили в самолет: как она выглядит (фото)

Модель, которая называет себя Марией Магдалиной, утверждает, что ее не пустили в самолет из-за внешности. Девушка возмущена инцидентом.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Мэри Магдалина садилась на рейс из Торонто в Даллас, но после того, как она прошла контроль безопасности, ее выгнали из самолета. Она считает, что это произошло из-за ее внешнего вида – и почувствовала себя крайне смущенной.

Пышнотелая модель говорит, что ее грудь весит 10 кг. Она утверждает, что экипаж высадил ее из самолета из-за "слишком откровенного вида", поскольку она надела спортивный бюстгальтер и леггинсы, которые демонстрировали ее большую грудь.

Канадская модель Мария Магдалина / Фото: mirror.co.uk

"Меня выгнали с рейса за то, как я выгляжу. Пожалуйста, прекратите дискриминацию, пожалуйста, это отвратительно. Я чувствую себя сейчас такой обескураженной и униженной, вы даже не представляете. Очевидно, что она выгнала меня из-за моей одежды, потому что я выгляжу слишком откровенно. Но это незаконно, поэтому ей пришлось сказать, что это потому, что я спала и не слышала ее", – сказала она.

Как известно, канадская модель потратила более 150 000 долларов на процедуры косметической хирургии, в том числе на увеличение груди и бразильскую подтяжку ягодиц.

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