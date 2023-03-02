Женщину из-за внешности в первый день уволили с работы: "Увидели порок и приказали убираться прочь"

В Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

Об этом пишет express.co.uk.

35-летняя бельгийка Жюстин страдает наследственным заболеванием, из-за которого ее зубы склонны к искривлению. В августе 2020 года во время пандемии она начала работать в страховой компании. В первый же день коллега предложила ей выпить кофе, после чего Жюстин приказали убираться прочь.

"Коллега предложила мне чашку кофе, и я согласилась. Я сняла маску, и она увидела мои выбитые зубы. Я объяснила, что это результат наследственного заболевания и что запланированная операция была отложена. Она ничего не сказала, но когда я вернулась после обеденного перерыва, меня позвали в сторону и сказали, что мне лучше найти другую работу. Мне пришлось подписать документ о том, что я согласна на сокращение. Моя уверенность в себе сильно пострадала. Я хотела убраться оттуда как можно быстрее", — говорит женщина.

Уволенная работница страховой компании подала на своего работодателя в суд после увольнения. В ходе судебного разбирательства работодатель утверждал, что Жюстин должна была сообщить о своей стоматологической болезни до того, как согласиться на этот пост. Адвокаты, представляющие работодателя, также утверждали, что Жюстин вела себя агрессивно и была оскорбительной.

Бельгийское законодательство предусматривает, что работодатели не могут увольнять работников на основании их внешнего вида или инвалидности.

Судьи присудили Жюстину шестимесячную зарплату в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб, причиненный инцидентом. Суд постановил, что "аргумент о том, что работница провоцирует негативную реакцию со стороны клиентов или коллег по своему внешнему виду, не может рассматриваться как законная причина, оправдывающая дискриминацию".

Напомним, в городе Брэдфорд в Великобритании восемь школ отказались брать на обучение 12-летнего мальчика. В этом его мать обвиняет местных чиновников.

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