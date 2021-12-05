Женщину, которую заманили на свидание через Tinder, расчленили на 14 кусков: убийцам дали суровое наказание

Супружеская пара познакомилась в Tinder с 24-летней девушкой для группового секса и жестоко убила ее.

В американском штате Небраска женщина, обвиненная в убийстве и расчленении 24-летней Сидни Луф, приговорена к пожизненному заключению, а ее сообщник — к смертной казни.

Об этом сообщает Mirror.

Ужасный инцидент произошел в 2017 году. Сидни Луф рассказала своим друзьям, что познакомилась у Tinder с женщиной по имени Одри. Она даже показала фотографию Одри, сделанную на первом свидании.

После второго свидания Луф исчезла. На следующее утро она не явилась на работу. Женщина не отвечала на сообщения от родителей, поэтому они сели в свою машину и уехали в ее квартиру. Там родители увидели кота дочери голодным и брошенным, поэтому убедились, что случилось что-то плохое, ведь Сидни никогда бы не пренебрегла своим любимцем. Ее мобильный был выключен. Родители подали заявление об исчезновении в полицию.

Копы обнаружили, что "Одри" была женщиной по имени Бейли Босвелл, ей тогда было 23 года. Она жила со своим парнем, 51-летним Обри Трейлом.

mirror.co.uk

Впоследствии правоохранители нашли тело девушки в 60 милях от города. Ее расчлененные останки были запиханы в мусорные мешки и лежали в канаве. Тело Сидни было разрезано на 14 частей – некоторые ее органы и части тела так и не нашли.

Следователи были уверены, что Босвелл и Трейл были причастны к преступлению. Пара наслаждалась групповым сексом с другими женщинами, с которыми они знакомились через Tinder. Прокуратура заявила, что злоумышленники уже планировали кого-то убить, прежде чем обнаружили Сидни на Tinder. Супруги увлекались оккультизмом. Трейл считал, что убийство придаст ему дополнительную мистическую силу.

Босвелл связалась с женщиной после того, как они с Трейлом вместе выбрали ее для убийства, просмотрев социальные сети. Поскольку женщина жила в 150 милях от своей семьи, убийцы надеялись, что ее исчезновение некоторое время не заметят.

Босвелл грозила смертная казнь, однако ее заменили на пожизненное заключение. Обри Трейл был приговорен к смертной казни и ожидает приговор в камере смертников.

Напомним, что в Британии убийцу 86-летней женщины удалось найти спустя 20 лет после преступления благодаря анализу ДНК.

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