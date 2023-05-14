Женщину на более года посадили в тюрьму из-за "рекордных" жалоб на медиков и полицию

В Великобритании к 15 месяцам лишения свободы приговорили 58-летнюю женщину, которая 900 раз позвонила в службу спасения. Она постоянно вызывала скорую и полицию и жаловалась, что они неоперативно приезжали.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Женщину, которая имела "абсурдные претензии" к местному совету, заключили в тюрьму на 15 месяцев после того, как она засыпала службу спасения сотнями звонков на номер 999. 58-летняя Хелен Спенсер из Донкастера, сделала десятки надоедливых звонков в октябре,, несмотря на то, что ее предупреждали об ответственности.

В июне прошлого года она была приговорена к 18-месячному условному сроку заключения после того, как за предыдущие годы позвонила в службу спасения более 900 раз. Однако это ее не остановило и женщина продолжила вызывать медиков и полицию, придумывая причины. Однажды Хелен Спенсер позвонила в службу 999, когда медики уже были у нее дома. Она постоянно жаловалась на работу медиков и полиции.

Судья Шеффилдского коронного суда сказал Спенсер, что "хватит". Судья приговорил ее к 12 месяцам за нарушение постановления об условном осуждении и еще к трем месяцам за два случая ненадлежащего использования публичной сети электронных коммуникаций с целью вызвать раздражение, неудобство или ненужную тревогу.

Напомним, Голамрез Ардешири из Ирана утверждает, что он уже 17 лет не употребляет никаких продуктов питания, заменив их газированными напитками.

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